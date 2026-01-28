IA elimină joburile umaniste, meseriașii vor prospera

Declarațiile au fost făcute în timpul conversației cu Larry Fink, CEO al BlackRock, la reuniunea anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveția, scrie El Economista. Karp afirmă că nu contează dacă ai studiat la cea mai bună universitate din lume. Dacă ai studiat filosofie sau alte domenii umaniste, „cu puțin noroc, vei avea o altă abilitate, pentru că asta va fi greu de vândut".

Viziunea CEO-ului Palantir este opusul a ceea ce majoritatea experților au prezis în ultimii ani. Mulți specialiști au afirmat că oamenii vor înceta să se dedice sarcinilor manuale și fizice pentru a se concentra pe locuri de muncă creative.

Karp este de mult timp un susținător al formării profesionale în detrimentul diplomelor universitare tradiționale. Anul trecut, Palantir a lansat o bursă care oferă elevilor de liceu stagii remunerate. Bursa oferă posibilitatea de a susține un interviu pentru un post cu normă întreagă la sfârșitul programului.

„Cred că avem nevoie de diferite modalități de evaluare a aptitudinilor", a spus Karp. „În trecut, modul în care evaluam aptitudinile nu ar fi revelat pe deplin cât de de neînlocuit sunt talentele acelei persoane", a afirmat el.

CEO-ul Palantir a dat exemplul tehnicienilor care fabrică baterii într-o companie producătoare de baterii. Acești muncitori sunt „foarte valoroși, dacă nu chiar de neînlocuit, deoarece îi putem transforma foarte repede în ceva diferit de ceea ce erau înainte".

De la apogeul inteligenței artificiale, viitorul locurilor de muncă preocupă cel mai mult. Dacă IA este capabilă să reproducă și să îndeplinească sarcini pe care până acum numai oamenii le puteau face, mașinile vor înlocui oamenii în tot mai multe sectoare.

Palantir este o companie specializată în software care folosește inteligența artificială pentru analiza datelor complexe. Viziunea lui Karp despre viitorul muncii contrazice previziunile majorității experților din domeniu.

Locurile de muncă creative, considerate până acum sigure în fața automatizării, ar putea fi primele eliminate de IA. În schimb, meseriașii și tehnicieni cu aptitudini practice vor deveni tot mai valoroși pe piața muncii.

