Inovație românească: A fost dezvoltată prima rachetă de croazieră autonomă cu inteligență artificială

OVES Enterprise a produs racheta Sahara Autonomous System. Aceasta este dotată cu sistemul Nemesis AI pentru control și operaree, și poate să opereze la altitudine joasă, în zone cu navigație perturbată, adaptându-și traiectoria și reacțiile în timp real.

Au fost deja realizate primele teste iar demonstrațiile oficiale sunt programate în 2026, iar prezentarea completă a capabilităților va avea loc la finalul anului viitor.

Investiția depășește un milion de euro, cu un buget suplimentar de aproximativ două milioane de euro pentru optimizare și testare.

Capacitățile rachetei Sahara

Sahara combină arhitectura hardware cu Nemesis AI, care rulează în modul on-premise, facilitând configurarea rapidă a modelelor AI și a parametrilor operaționali.

Sistemul utilizează tehnologia Super Sensor Fusion, verificând integritatea semnalelor de navigație la fiecare 200 de milisecunde pentru a detecta tentativele de bruiaj.

În caz de perturbare, racheta trece automat pe un modul de zbor bazat pe sistemul intern de măsurare a mișcării, menținându-și stabilitatea și direcția.

Racheta cântărește 50 kg, dintre care încărcătură utilă de 10 kg și autonomie estimată la 200 de kilometri în versiunea actuală, cu viteza proiectată de până la 0,85 Mach. Motorul turbojet furnizează o tracţiune de 310 newtoni, iar 20 de kilograme de combustibil permit o autonomie estimată la circa 200 de kilometri în versiunea actuală. Sunt planificate versiuni cu distanţă medie de operare - 500 - 600 km - şi distanţă lungă - 900 - 1.100 km)-.

Proiectul a fost realizat de o echipă de 25 de ingineri specializați în AI, avionică și hardware. OVES Enterprise, fondată în 2015 la Cluj-Napoca, activează în domeniul software și inovații AI pentru industriile aerospațiale, de apărare și securitate cibernetică, având birouri și în străinătate, potrivit observatornews.ro.