DNSC avertizează: vulnerabilități critice afectează Chrome și toate browserele bazate pe Chromium

Experții Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) au transmis joi un avertisment ferm privind existența unor vulnerabilități majore care afectează Google Chrome și alte aplicații construite pe platforma Chromium. Potrivit postării publicate pe pagina oficială de Facebook a instituției, riscurile sunt deja exploatate în mediul online, ceea ce face ca actualizarea imediată a browserelor să fie esențială pentru protecția utilizatorilor.

„Există indicii de exploatare activă, iar actualizarea de urgenţă este esenţială pentru securitatea dispozitivelor. Au fost raportate mai multe vulnerabilităţi critice în browser-ul Google Chrome (...) Atenţie! Nu doar aplicaţia software Google Chrome este vulnerabilă, ci şi alte aplicaţii de tip browser, bazate pe Chromium, precum Microsoft Edge, Brave, Opera, Epic, Comodo Dragon, SRWare Iron, Ungoogled Chromium, SlimBrowser sau Vivaldi, care sunt afectate de aceleaşi vulnerabilităţi şi necesită actualizare. Vulnerabilităţile în cauză sunt CVE-2025-13223 şi CVE-2025-13224, ambele de tip "type confusion". Această eroare determină browser-ul să interpreteze greşit tipul unui obiect şi poate fi exploatată pentru rularea neautorizată a unui cod maliţios sau provocarea unor blocări ale aplicaţiei”, notează sursa citată.

Google a confirmat deja că vulnerabilitatea CVE-2025-13223 este exploatată activ de atacatori, ceea ce amplifică gradul de risc pentru utilizatorii care întârzie actualizarea. În acest context, DNSC le recomandă tuturor să instaleze imediat cea mai recentă versiune disponibilă a browserului folosit, indiferent dacă este Chrome, Edge, Brave, Opera sau oricare alt browser bazat pe Chromium.

Actualizarea rapidă rămâne cea mai eficientă metodă de protecție împotriva atacurilor cibernetice care vizează aceste breșe de securitate.