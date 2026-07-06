De ce nu te poți opri din scroll pe TikTok. Secretul algoritmului care îți influențează alegerile în fiecare zi

Algoritmul TikTok învață din fiecare gest pe care îl faci

Dacă ai intrat pe TikTok cu intenția de a urmări un singur videoclip, dar ai realizat după aproape jumătate de oră că încă derulezi clip după clip, nu este întâmplător. În spatele experienței aparent spontane se află unul dintre cele mai performante sisteme de recomandare dezvoltate vreodată pentru o platformă socială, potrivit El Pais.

Spre deosebire de alte rețele sociale, unde conținutul este influențat în principal de persoanele și paginile pe care le urmărești, TikTok folosește un model bazat pe interese. Platforma încearcă să înțeleagă preferințele fiecărui utilizator analizând comportamentul acestuia, nu doar lista de conturi urmărite.

Practic, fiecare secundă petrecută privind un videoclip oferă informații valoroase algoritmului.

Timpul petrecut pe un videoclip spune mai multe decât un Like

TikTok a explicat încă din 2020 că pagina „For You” este construită pe baza unui număr impresionant de semnale. Printre acestea se numără videoclipurile urmărite până la final, cele revăzute de mai multe ori, aprecierile, comentariile, distribuirea clipurilor, conturile urmărite sau videoclipurile marcate cu opțiunea „Nu mă interesează”.

La acestea se adaugă hashtagurile folosite, descrierile videoclipurilor publicate și sunetele preferate de utilizatori.

Interesant este faptul că platforma acordă o importanță uriașă semnalelor pe care utilizatorii nici măcar nu le conștientizează. Dacă rămâi câteva secunde în plus asupra unui videoclip sau îl urmărești până la final fără să interacționezi în vreun fel, algoritmul interpretează că acel subiect îți stârnește interesul.

În multe situații, acest tip de comportament valorează mai mult decât simpla apăsare a butonului de apreciere.

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De ce pare că TikTok îți citește gândurile

Mulți utilizatori au impresia că aplicația le poate anticipa gândurile. Explicația este însă una tehnologică.

Algoritmul colectează milioane de semnale comportamentale și identifică tipare extrem de precise privind preferințele fiecărei persoane. Astfel, după doar câteva zeci sau sute de videoclipuri vizionate, sistemul poate estima cu o acuratețe ridicată ce conținut va capta atenția utilizatorului.

Rezultatul este un flux personalizat care pare construit special pentru fiecare persoană.

Personalizarea excesivă poate limita perspectiva asupra lumii

Există și o latură mai puțin vizibilă a acestui sistem. Pe măsură ce utilizatorul interacționează frecvent cu videoclipuri despre aceleași teme, fie că este vorba despre sport, investiții, sănătate, tehnologie sau politică, platforma începe să ofere din ce în ce mai mult conținut similar.

Acest mecanism poate transforma rapid feed-ul într-un spațiu dominat de aceleași subiecte și opinii, reducând expunerea la informații noi sau la perspective diferite.

TikTok susține că încearcă să evite această situație prin introducerea periodică a unor videoclipuri din domenii diferite și prin limitarea afișării consecutive a conținutului provenit de la același creator.

Totuși, cercetările recente arată că efectele personalizării apar foarte repede. Un studiu publicat în 2025 de cercetători ai Universității Cornell a concluzionat că algoritmul începe să amplifice preferințele utilizatorului încă din primele câteva sute de videoclipuri urmărite, reducând treptat diversitatea informațiilor la care acesta este expus.

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Autoritățile europene analizează impactul TikTok asupra utilizatorilor

Nivelul ridicat de personalizare a atras atenția autorităților europene, care investighează modul în care anumite caracteristici ale platformei, precum derularea infinită a conținutului și recomandările extrem de precise, pot favoriza comportamente compulsive, în special în rândul adolescenților și al persoanelor vulnerabile.

Compania respinge aceste acuzații și afirmă că pune la dispoziția utilizatorilor instrumente dedicate bunăstării digitale și controlului timpului petrecut în aplicație.

Cum poți reduce influența algoritmului asupra feed-ului tău

Specialiștii spun că algoritmul nu poate fi eliminat complet, însă utilizatorii îi pot diminua influența dacă folosesc platforma în mod conștient.

Fiecare interacțiune transmite informații către sistem, inclusiv timpul petrecut privind un videoclip, distribuirea acestuia sau comentariile lăsate. Din acest motiv, explorarea unor subiecte noi și urmărirea unor creatori din domenii diferite pot contribui la diversificarea recomandărilor.

De asemenea, este utilă folosirea funcției „Nu mă interesează” pentru videoclipurile nedorite și verificarea periodică a preferințelor disponibile în setările aplicației.

În cele din urmă, este important de înțeles că algoritmul TikTok nu urmărește să ofere o imagine echilibrată asupra realității, ci să maximizeze relevanța conținutului și timpul petrecut în aplicație. Conștientizarea acestui mecanism reprezintă primul pas pentru o utilizare mai responsabilă și mai echilibrată a uneia dintre cele mai populare platforme sociale din lume.