Microsoft prelungește gratuit Windows 10 până în 2027: semn că Windows 11 nu convinge

Windows 10 vs Windows 11: de ce prelungește Microsoft actualizările de securitate

Microsoft a decis să prelungească viața Windows 10 până în 2027, dar această mișcare a stârnit un val de critici și interpretări în comunitatea tech. Pentru mulți utilizatori și analiști, decizia ridică o întrebare incomodă: este aceasta o recunoaștere indirectă că Windows 11 nu a convins pe deplin nici la aproape cinci ani de la lansare?

Microsoft prelungește suportul pentru Windows 10: decizie strategică sau pas înapoi?

După ce a anunțat oficial încheierea suportului pentru Windows 10 la 14 octombrie 2025, Microsoft a revenit asupra deciziei într-un mod discret. Prin programul Extended Security Updates (ESU), compania oferă acum actualizări de securitate până la 14 octombrie 2027, potrivit Windows Central.

Mai mult, accesul la aceste actualizări este gratuit pentru utilizatorii care se autentifică cu un cont Microsoft, o mișcare care schimbă semnificativ dinamica inițială, unde suportul extins era asociat cu costuri suplimentare.

Această extensie vine în contextul în care aproximativ 400 de milioane de PC-uri riscau să rămână fără actualizări, devenind vulnerabile și, în multe cazuri, inutilizabile din perspectiva securității.

Critici dure: „un plasture pe o problemă mai mare”

Organizații precum The Restart Project consideră că această prelungire este doar o soluție temporară. Grupul, implicat în dezvoltarea inițiativei „End of 10”, susține că Microsoft încearcă să amâne o problemă sistemică mai profundă.

Criticii vorbesc despre „obsolescență planificată”, argumentând că cerințele stricte ale Windows 11, inclusiv necesitatea unor componente hardware moderne, forțează utilizatorii să își schimbe dispozitivele, chiar dacă acestea sunt încă funcționale.

În Franța, nemulțumirea a ajuns la proteste simbolice, unde activiști au organizat o „înmormântare” pentru Windows 10, acuzând compania de practici anti-consumator.

De ce evită utilizatorii Windows 11

Tranziția către Windows 11 nu este atât de rapidă pe cât și-ar fi dorit Microsoft. Mai multe obstacole contribuie la această reticență.

În primul rând, cerințele hardware ridicate, inclusiv necesitatea TPM 2.0 și a unor procesoare relativ recente, exclud milioane de PC-uri perfect funcționale.

În al doilea rând, costurile hardware au crescut, inclusiv din cauza prețurilor mai mari la RAM și stocare, ceea ce face upgrade-ul mai puțin accesibil.

Nu în ultimul rând, există critici legate de design și experiența de utilizare din Windows 11, unii utilizatori considerând că schimbările nu aduc suficiente beneficii pentru a justifica migrarea.

Reacția comunității: între Linux și teorii despre strategie

În mediul online, reacțiile sunt mixte, dar intens polarizate. Unii utilizatori consideră că Microsoft a planificat din start această prelungire, folosind-o ca tactică pentru a forța inițial migrarea către Windows 11.

Alții avertizează că, dacă problemele legate de costuri și cerințe hardware persistă, tot mai mulți utilizatori ar putea migra către Linux, unde alternativele open-source devin din ce în ce mai atractive.

Există și opinii mai radicale, care susțin că Windows 10 ar putea primi suport chiar și până în 2028, repetând modelul extensiilor anunțate în ultimul moment.

Datele din piață confirmă tranziția lentă

Un studiu realizat de HP arată că aproximativ 30% dintre PC-uri încă rulează Windows 10. În 2025, estimările indicau chiar procente de până la 50%, ceea ce confirmă că migrarea este departe de a fi completă.

Chiar dacă Windows 11 a devenit, la un moment dat, cel mai utilizat sistem de operare desktop la nivel global, creșterea sa rămâne graduală, nu explozivă.

Această realitate pune presiune pe Microsoft, care trebuie să echilibreze strategia de modernizare cu nevoile reale ale utilizatorilor.

Este Windows 11 suficient de convingător?

Întrebarea care persistă în comunitate este dacă această extensie reprezintă o recunoaștere tacită a limitărilor Windows 11.

Deși Microsoft nu a făcut o astfel de declarație, contextul sugerează că adoptarea mai lentă decât anticipat și feedback-ul mixt din partea utilizatorilor au influențat decizia.

În același timp, oferirea gratuită a ESU pentru Windows 10 poate fi interpretată și ca o strategie de retenție, menită să mențină utilizatorii în ecosistemul Microsoft, în loc să îi piardă către alternative precum Linux sau macOS.