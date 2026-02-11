Îți merge prost internetul? Mută routerul de lângă acest obiect și WI-FI-ul va prinde viteză

Din fericire, există o soluție simplă care poate îmbunătăți instant viteza Wi-Fi, fără costuri și fără intervenții tehnice complicate.

Poziția routerului contează mai mult decât crezi

Majoritatea utilizatorilor știu deja că amplasarea routerului influențează calitatea semnalului Wi-Fi. Dacă este ascuns într-un colț, într-un dulap sau în spatele mobilierului, semnalul poate fi blocat sau slăbit de obstacole fizice. Însă problema nu se oprește aici.

Pe lângă pereți și mobilier, anumite dispozitive electronice din casă pot interfera direct cu semnalul Wi-Fi, provocând întreruperi, lag și viteze mai mici.

Obiectul de care trebuie să ții routerul departe

Specialiștii avertizează că boxele Bluetooth pot fi unul dintre cei mai mari „dușmani” ai semnalului Wi-Fi. Motivul? Atât Bluetooth-ul, cât și Wi-Fi-ul funcționează, de cele mai multe ori, pe aceeași bandă de frecvență de 2,4 GHz, ceea ce duce la interferențe.

„Multe dispozitive uzuale pot afecta semnalul Wi-Fi, mai ales cele care folosesc unde radio sau generează zgomot electromagnetic. Este recomandat să păstrați routerul la câțiva metri distanță de alte echipamente electronice”, au explicat experții Virgin Media.

Utilizatorii de pe Reddit confirmă problema:

„Când mutam boxa mai aproape de router, interferența creștea vizibil. Sub un metru distanță, viteza scădea clar.”

„De fiecare dată când folosesc căști Bluetooth, viteza Wi-Fi-ului meu scade drastic.”

Nu doar boxele Bluetooth creează probleme

Experții atrag atenția că și alte dispozitive pot afecta conexiunea:

monitoare pentru bebeluși,

telefoane fără fir,

cuptoare cu microunde,

alte gadgeturi wireless.

Toate acestea pot „aglomera” undele radio și pot încetini conexiunea la internet.

Ce poți face pentru un Wi-Fi mai rapid

Pentru a îmbunătăți semnalul:

ține routerul la câțiva metri distanță de alte dispozitive electronice;

amplasează-l într-o zonă centrală a locuinței;

evită pereții groși și colțurile izolate;

ridică routerul de pe podea, astfel încât să nu fie blocat de mobilier.

Uneori, o simplă mutare a routerului poate face diferența dintre un internet lent și o conexiune stabilă și rapidă.