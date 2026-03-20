Microsoft schimbă Windows 11, după valul de nemulțumiri: ce se modifică concret

Într-un mesaj adresat comunității pe blogul companiei, semnat de șeful diviziei Windows, Pavan Davuluri, Microsoft recunoaște indirect nemulțumirile legate de performanță, actualizări și integrarea agresivă a funcțiilor de inteligență artificială, promițând îmbunătățiri „în lunile următoare”.

Mai mult control și personalizare

Printre principalele schimbări anunțate se numără:

- Personalizare extinsă a taskbar-ului, inclusiv posibilitatea de a-l muta în partea de sus sau lateral – o funcție cerută de utilizatori încă de la lansarea Windows 11;

- Control mai mare asupra actualizărilor, cu mai puține restarturi automate și opțiuni mai clare de amânare;

- Reducerea notificărilor și a intervențiilor intruzive.

Aceste modificări vor fi testate inițial prin programul Windows Insider, fără un calendar clar pentru lansarea generală.

Microsoft face un pas înapoi în privința inteligenței artificiale

Compania anunță și o schimbare de direcție în ceea ce privește integrarea funcțiilor bazate pe inteligența artificială, în special cele asociate cu Copilot.

După critici legate de „supraîncărcarea” sistemului cu astfel de opțiuni, Microsoft promite că va reduce prezența acestora în aplicații precum Notepad, Photos sau Widgets și le va integra doar acolo unde sunt „cu adevărat utile”.

Declarațiile vin la scurt timp după pozițiile exprimate de CEO-ul Satya Nadella privind rolul IA în ecosistemul companiei.

Promisiuni privind performanța și stabilitatea

Microsoft susține că va îmbunătăți: viteza File Explorer și a funcțiilor de căutare; consumul de memorie al sistemului; stabilitatea generală și reducerea erorilor.

De asemenea, compania promite o atenție sporită asupra calității driverelor și compatibilității hardware, precum și o reformare a procesului de testare.

Schimbările vor începe să apară în versiunile de test începând din această lună și vor continua pe parcursul anului.

(sursa: Mediafax)