Misiunea de întoarcere a navei Shenzhou-20 a fost amânată după un posibil impact cu resturi spațiale

Misiunea de întoarcere a navei chineze Shenzhou-20, programată inițial să aterizeze miercuri în nordul Chinei, a fost amânată pe termen nedeterminat, iar autoritățile efectuează o evaluare de impact și riscuri asupra privind impactul cu fragmente spațiale.

Agenția nu a precizat dacă impactul a avut loc în timpul zborului sau în timp ce nava era încă atașată de stația spațială Tiangong. Evenimentul marchează prima întârziere cauzată de resturi spațiale de la începutului programului Shenzhou.

În cazul în care Shenzhou-20 nu mai este operațională, echipajul ar putea reveni pe Pământ cu nava Shenzhou-21. În scenariul mai grav, în care ambele vehicule ar fi avariate, un modul de rezervă ar fi lansat de urgență de la Centrul Spațial Jiuquan, unde se află permanent pregătite o rachetă Long March-2F și o capsulă Shenzhou pentru situații neprevăzute.

Programul Shenzhou transportă echipaje formate din trei astronauți, o dată la șase luni pentru a efectua lucrări de mentenanță la stația spațială Tiangong.

Pentru a reduce riscurile viitoare, China investește în tehnologii inovatoare precum „pânzele deorbitante”, dispozitive care pot accelera reintrarea controlată a sateliților în atmosferă, unde aceștia se dezintegrează fără a lăsa resturi.

(sursa: Mediafax)