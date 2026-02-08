Nvidia și Broadcom cresc după investițiile uriașe ale Google în inteligența artificială

Noile investiții de capital includ construirea de centre de date, achiziția de servere și dezvoltarea tehnologiilor care permit funcționarea sistemelor de inteligență artificială.

Analiști americani din domeniul tehnologiei, citați de CNBC, au descris dimensiunea investiției drept una impresionantă: „Este o sumă incredibilă. Zâmbim pentru că această cifră este atât de bună pentru ecosistemul Google”. Investițiile Google au dus la creșterea acțiunilor producătorului de cipuri Nvidia, una dintre cele mai importante companii din lume în domeniul hardware-ului pentru inteligență artificială.

Cipurile produse de Nvidia sunt folosite pentru antrenarea și rularea modelelor AI. Deși Google dezvoltă și tehnologii proprii, compania continuă să utilizeze și soluții Nvidia. „Probabil este bine și pentru Nvidia, deoarece Google va împărți investițiile, nu doar pentru propriile TPU-uri, ci și pentru Nvidia”, spun experții sursei citate.

Investițiile masive ale Google au dus și la creșterea acțiunilor companiei Broadcom, care ajută gigantul american să dezvolte cipuri personalizate pentru inteligență artificială. Google utilizează propriile unități de procesare (TPU), folosite inclusiv pentru dezvoltarea unor modele AI avansate, precum Gemini. Broadcom participă la producerea acestor cipuri.

Experții spun că astfel de cipuri personalizate sunt utilizate în principal de companiile tehnologice uriașe, care operează infrastructuri globale și centre de date de mari dimensiuni.

Google face parte dintr-un grup restrâns de giganți tehnologici care investesc masiv în inteligență artificială pentru a-și extinde serviciile digitale. Alături de Google, companii precum Microsoft, Amazon sau Meta dezvoltă, la rândul lor, tehnologii similare.

Creșterea investițiilor arată că piața inteligenței artificiale devine una dintre cele mai importante zone de competiție globală, iar producătorii de cipuri și infrastructură tehnologică sunt printre principalii beneficiari.

