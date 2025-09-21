Nvidia investește 5 miliarde de dolari în Intel și anunță parteneriat pentru infrastructura AI

Nvidia, liderul mondial în producția de cipuri, a anunțat joi că va investi 5 miliarde de dolari în Intel prin achiziția de acțiuni la prețul de 23,28 dolari pe titlu, într-un parteneriat care vizează extinderea infrastructurii AI și dezvoltarea de noi soluții pentru PC-uri.

Tranzacția, supusă aprobărilor de reglementare, vine la o lună după ce guvernul SUA a achiziționat o participație de 10% în Intel.

Directorul executiv Nvidia, Jensen Huang, a numit colaborarea „o fuziune a două platforme de clasă mondială”, combinând expertiza Intel în cipuri tradiționale (CPU) cu specializarea Nvidia în procesoare grafice (GPU), esențiale pentru inteligența artificială. „Era calculului accelerat și al AI a sosit”, a spus Huang.

Investitorii au reacționat rapid: acțiunile Intel au crescut cu aproape 23%, cel mai mare salt procentual zilnic din 1987, iar titlurile Nvidia au avansat cu peste 3%.

În baza acordului, Intel va produce cipuri personalizate pentru infrastructura AI a Nvidia și procesoare pentru PC-uri cu tehnologie Nvidia integrată.

Parteneriatul oferă o gură de oxigen pentru Intel, pionier al Silicon Valley, care a pierdut teren în era smartphone-urilor și a ratat explozia AI ce a propulsat Nvidia în fruntea industriei.

În 2024, Intel a înregistrat pierderi de aproape 19 miliarde de dolari, iar în primele șase luni din 2025 a pierdut încă 3,7 miliarde, pregătindu-se să reducă un sfert din forța de muncă până la finalul anului.

Guvernul american a cumpărat recent 433,3 milioane de acțiuni fără drept de vot, la prețul de 20,47 dolari pe acțiune, pentru a sprijini producția tehnologică internă.

Creșterea cotației Intel, stimulată de investiția Nvidia, a sporit și valoarea participației federale.

(sursa: Mediafax)