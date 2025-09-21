Nvidia investește 5 miliarde de dolari în Intel și anunță parteneriat pentru infrastructura AI

x close
de Redacția Jurnalul    |    21 Sep 2025   •   21:00
Sursa foto: Hepta

Nvidia va cumpăra acțiuni Intel de 5 miliarde de dolari și va colabora cu producătorul de cipuri aflat în dificultate, pentru dezvoltarea de tehnologii de inteligență artificială și procesoare pentru computere personale,scrie AP.

Nvidia, liderul mondial în producția de cipuri, a anunțat joi că va investi 5 miliarde de dolari în Intel prin achiziția de acțiuni la prețul de 23,28 dolari pe titlu, într-un parteneriat care vizează extinderea infrastructurii AI și dezvoltarea de noi soluții pentru PC-uri.

Tranzacția, supusă aprobărilor de reglementare, vine la o lună după ce guvernul SUA a achiziționat o participație de 10% în Intel.

Directorul executiv Nvidia, Jensen Huang, a numit colaborarea „o fuziune a două platforme de clasă mondială”, combinând expertiza Intel în cipuri tradiționale (CPU) cu specializarea Nvidia în procesoare grafice (GPU), esențiale pentru inteligența artificială. „Era calculului accelerat și al AI a sosit”, a spus Huang.

Investitorii au reacționat rapid: acțiunile Intel au crescut cu aproape 23%, cel mai mare salt procentual zilnic din 1987, iar titlurile Nvidia au avansat cu peste 3%.

În baza acordului, Intel va produce cipuri personalizate pentru infrastructura AI a Nvidia și procesoare pentru PC-uri cu tehnologie Nvidia integrată.

Parteneriatul oferă o gură de oxigen pentru Intel, pionier al Silicon Valley, care a pierdut teren în era smartphone-urilor și a ratat explozia AI ce a propulsat Nvidia în fruntea industriei.

În 2024, Intel a înregistrat pierderi de aproape 19 miliarde de dolari, iar în primele șase luni din 2025 a pierdut încă 3,7 miliarde, pregătindu-se să reducă un sfert din forța de muncă până la finalul anului.

Guvernul american a cumpărat recent 433,3 milioane de acțiuni fără drept de vot, la prețul de 20,47 dolari pe acțiune, pentru a sprijini producția tehnologică internă.

Creșterea cotației Intel, stimulată de investiția Nvidia, a sporit și valoarea participației federale.

(sursa: Mediafax)

