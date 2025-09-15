x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Tech Peste 15 milioane de videoclipuri de pe YouTube, preluate fără permisiune pentru antrenarea AI

Peste 15 milioane de videoclipuri de pe YouTube, preluate fără permisiune pentru antrenarea AI

de Redacția Jurnalul    |    15 Sep 2025   •   00:00
Peste 15 milioane de videoclipuri de pe YouTube, preluate fără permisiune pentru antrenarea AI
Sursa foto: Hepta

Cel puțin 15,8 milioane de videoclipuri de pe YouTube, provenind de la peste 2 milioane de canale, au fost descărcate fără permisiune de companii de tehnologie pentru a antrena instrumente de inteligență artificială, potrivit unei investigații realizate de The Atlantic.

Printre acestea se numără aproape 1 milion de tutoriale, iar unele dintre companiile implicate sunt Microsoft, Meta, Amazon, Nvidia, ByteDance și Snap. Videoclipurile sunt adesea anonimizate, dar cercetătorii au putut identifica conținutul prin coduri unice.

Procesul presupune împărțirea videoclipurilor în fragmente scurte, fiecare fiind descris în limba engleză pentru ca modelele AI să învețe să genereze imagini și clipuri video pe baza textului. Această practică ridică probleme legale, fiind dezbătută în numeroase procese privind drepturile de autor.

Creatorii de conținut riscă să fie depășiți de videoclipuri generate de AI, care pot concura cu munca lor și pot reduce motivația de a posta materiale originale pe platforme precum YouTube sau Instagram.

Cazuri recente includ procese ale Disney, Universal și Meta pentru preluarea ilegală a conținutului pentru instruirea AI și incidente de manipulare deepfake, cum a fost un videoclip din seria conferințelor Ted Talk folosit într-o reclamă fără permisiunea autorului.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: videoclipuri youtube permisiune preluare
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri