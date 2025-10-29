Peste un milion de oameni au discutat despre gânduri suicidare cu ChatGPT

Compania americană de inteligență artificială OpenAI a anunțat că mai mult de un milion de utilizatori ChatGPT au discutat despre gânduri legate de sinucidere în conversațiile cu asistentul său virtual, potrivit Le Figaro.

Potrivit datelor publicate luni într-o postare pe blogul oficial, aproximativ 0,15% dintre utilizatori au avut interacțiuni care includ „indicatori expliciți de planificare sau intenție suicidară”.

Având în vedere că ChatGPT are circa 800 de milioane de utilizatori activi săptămânal, procentul corespunde la peste 1,2 milioane de persoane.

În plus, OpenAI estimează că aproximativ 0,07% dintre utilizatori, aproape 600.000 de persoane, prezintă semne de urgențe de sănătate mintală legate de episoade psihotice sau maniacale.

Anunțul vine după cazul adolescentului californian Adam Raine, ale cărui părinți au dat în judecată OpenAI, acuzând compania că ChatGPT i-ar fi oferit sfaturi explicite despre cum să își ia viața.

Ca reacție, OpenAI a întărit controalele parentale și a introdus noi măsuri de siguranță, printre care acces rapid la linii de urgență, redirecționarea automată a conversațiilor sensibile și mesaje care îi îndeamnă pe utilizatori să ia pauze în timpul sesiunilor lungi.

