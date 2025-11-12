Primul robot umanoid cu inteligență artificială, construit de ruși, a căzut pe scenă

Primul robot umanoid cu inteligență artificială construit de ruși s-a făcut de râs la prezentarea sa oficială, potrivit Newsweek. Robotul, numit AIdol, a fost prezentat de dezvoltatori ca un exemplu avansat de robotică fiind realizat în mare parte din componente autohtone. La prima sa apariție oficială, robotul a fost condus pe scenă de doi membri ai personalului în timp ce în sală răsuna muzica din filmul Rocky. La un moment dat, robotul și-a pierdut echilibrul și a căzut. În urma impactului, mai multe bucăți ale robotului au căzut pe scenă.

Înregistrările video ale incidentului, distribuite de publicații independente rusești, arată personalul grăbindu-se să ascundă robotul în spatele unui ecran.

Prezentarea lui AIdol reprezintă încercarea Rusiei de a se alătura cursei globale pentru dezvoltarea de roboți asemănători oamenilor, alimentați de inteligență artificială. Compania Idol condusă de Vladimir Vitukhin susține că robotul integrează mișcarea, manipularea obiectelor și interacțiunea asemănătoare oamenilor prin intermediul inteligenței artificiale.

Căderea de pe scenă a fost atribuită unor probleme de calibrare, iar compania susține că incidentul a avut loc în timpul fazei de testare. „Sper ca această greșeală să se transforme într-o experiență”, a spus Vitukhin.

Deși lansarea a fost menită să prezinte progresele în domeniul inteligenței artificiale și roboticii interne, criticii de pe rețelele de socializare și forumurile tehnologice rusești s-au concentrat pe instabilitatea robotului și pe decizia de a dezvălui un prototip neterminat. Videoclipul a fost foarte distribuit online, mulți întrebându-se dacă sectorul roboticii din Rusia este pregătit să concureze la nivel internațional.

Dezvoltatorul a respins criticile, menționând că AIdol este alimentat de o baterie de 48 de volți care oferă până la șase ore de funcționare continuă și este compusă în proporție de 77% din componente fabricate în Rusia - o cifră pe care compania își propune să o crească la 93% în producția viitoare.

Aceștia au adăugat că robotul este echipat cu 19 servomotoare, permițându-i să afișeze peste o duzină de emoții de bază și sute de micro-expresii. Pielea sa din silicon este proiectată pentru a reproduce expresiile faciale umane cu diferite grade de fermitate.

„Robotul poate zâmbi, gândi și să fie surprins - exact ca o persoană”, a spus Vitukhin în timpul prezentării.

Dezvoltatorii robotului au retras temporar mașina din expunerea publică în timp ce inginerii examinează sistemele sale de echilibrare și software-ul de control. Aceștia au spus că robotul este încă în faza de testare.

(sursa: Mediafax)