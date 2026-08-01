Cine au fost primii influenceri ai lumii? Nu aveau telefoane, dar dictau moda întregii Europe

Potrivit unui nou studiu realizat de istorici, primii influenceri ai lumii au apărut în Franța imediat după Revoluția Franceză și făceau exact ceea ce fac astăzi creatorii de conținut: spuneau oamenilor ce să poarte, unde să mănânce, cum să-și decoreze casa și ce înseamnă, de fapt, „bunul gust”.

Totul a început în Paris, în 1806

În urmă cu peste două secole, un personaj excentric pe nume Alexandre Balthazar Laurent Grimod de la Reynière a lansat la Paris o publicație care semăna surprinzător de mult cu un cont modern de lifestyle.

Revista se numea Journal des Gourmands et des Belles și combina recomandări despre:

restaurante;

gastronomie;

modă;

spectacole;

viața mondenă;

eleganță.

Cu alte cuvinte, exact genul de conținut pe care milioane de oameni îl urmăresc astăzi pe Instagram sau TikTok.

Mai mult, același Grimod publicase deja primul ghid al restaurantelor din istorie, devenind practic primul critic gastronomic modern.

De ce au apărut influencerii tocmai atunci?

Istoricii spun că explicația nu ține de modă, ci de... Revoluția Franceză.

Până în 1789, societatea era foarte rigidă. Nobilii știau cum trebuie să se comporte, cum să se îmbrace și ce reguli să respecte.

După Revoluție însă, vechea ordine socială s-a prăbușit. Au apărut oameni bogați care nu proveneau din aristocrație, militari deveniți duci, bancheri, comercianți și funcționari care, peste noapte, s-au trezit în saloanele elegante ale Parisului.

Toți aveau aceeași întrebare: „Cum trebuie să mă comport ca să par că aparțin acestei lumi?”

Iar răspunsul a venit de la primii influenceri. Nu vindeau produse. Vindeau stil de viață

Creatorii de tendințe din acea perioadă nu se limitau la haine.

Ei stabileau ce înseamnă rafinamentul în aproape orice aspect al vieții:

ce se mănâncă;

ce vin se bea;

cum se aranjează masa;

cum se decorează casa;

ce perdele sunt elegante;

ce veselă este potrivită;

cum trebuie primiți invitații.

Practic, ofereau un manual complet despre cum să fii „în trend”.

Primele influencerițe au fost femeile bogate din Paris

Înainte de Revoluție, moda era dictată de regine și amante regale, precum Madame de Pompadour sau Marie Antoinette.

După 1789, lucrurile s-au schimbat radical. Noile vedete ale Parisului au devenit soțiile bancherilor și ale marilor finanțiști. Printre cele mai urmărite se aflau Juliette Récamier, Thérésa Tallien și Fortunée Hamelin.

Ținutele lor, coafurile, mobilierul din case și petrecerile pe care le organizau erau descrise în detaliu de presa vremii și imitate de întreaga elită franceză.

Dacă astăzi un outfit devine viral pe TikTok, atunci o rochie purtată la un bal din Paris ajungea rapid model pentru întreaga societate.

Primii „content creators”

Potrivit theconversation.com, istoricii spun că influența acestor personaje era comparabilă cu cea a influencerilor actuali.

Ei produceau constant conținut:

articole;

ghiduri;

cronici culinare;

recomandări;

recenzii;

publicații dedicate stilului de viață.

Diferența era doar tehnologia. În loc de Reels și Stories existau ziare și reviste ilustrate.

Restaurantele au schimbat totul

Un alt element esențial a fost apariția restaurantelor moderne. Înainte de Revoluția Franceză, mesele elegante aveau loc aproape exclusiv în casele aristocraților.

Parisul postrevoluționar a inventat însă restaurantul așa cum îl cunoaștem astăzi: un loc public unde oamenii puteau fi văzuți și judecați după gusturile lor. Iar dacă existau restaurante, era nevoie și de cineva care să spună unde merită să mergi.

Exact cum fac astăzi influencerii culinari.

De ce Franța și nu altă țară?

Și în Marea Britanie existau personaje celebre care influențau moda și stilul de viață. Însă Franța avea ceva diferit.

După Revoluție, societatea fusese complet reorganizată. Aristocrați, militari, oameni de afaceri și funcționari ajunseseră să împartă aceleași saloane fără să mai existe reguli clare despre cum trebuie să se comporte.

Influencerii au devenit, practic, ghizii unei societăți care încerca să învețe un nou cod al eleganței.

Ce legătură are asta cu Instagram?

Autorii studiului susțin că fenomenul influencerilor nu este deloc o invenție a erei digitale. Platformele s-au schimbat. Algoritmii au înlocuit tiparnițele. Story-urile au luat locul revistelor.

Dar esența a rămas aceeași: oamenii caută persoane pe care le consideră credibile și de la care învață cum să se îmbrace, unde să călătorească, ce să cumpere sau cum să trăiască.

Cu alte cuvinte, atunci când urmărești un influencer de lifestyle pe Instagram sau TikTok, faci parte dintr-o tradiție începută în Paris acum mai bine de 200 de ani.