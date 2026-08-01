Bagajul de mână 2026 pentru fiecare aeroport din România: Obiecte interzise și noi reguli pentru lichide la București

Vestea bună: din martie 2026, regulile s-au schimbat semnificativ pe aeroporturile din București, deși nu peste tot în țară.

Schimbarea majoră de la Otopeni și Băneasa

Din 11 martie 2026, la ora 00:00, pasagerii care își încep zborul de pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă" (Otopeni) sau Aeroportul „Aurel Vlaicu" (Băneasa) pot trece prin controlul de securitate cu lichide în recipiente individuale de până la 2 litri - o creștere uriașă față de vechea limită, valabilă de aproape două decenii, de doar 100 ml per recipient. Schimbarea a fost posibilă datorită implementării unor scanere CT de ultimă generație, capabile să analizeze compoziția moleculară a conținutului fiecărui recipient, fără să mai fie nevoie de separarea în pungi transparente resigilabile.

Practic, poți lua acum sticle întregi de apă, sucuri, șampoane sau parfumuri, în loc de flacoanele mici de tip „travel size" pe care le foloseai până acum.

Atenție la aceste excepții importante

Aici apar, însă, câteva capcane pe care mulți călători le pot rata:

Regula se aplică doar la plecare, nu și la întoarcere. Dacă aeroportul din străinătate de unde te întorci nu are aceeași tehnologie de scanare, va trebui să respecți vechea regulă de 100 ml - risc real de a pierde produsele cumpărate în recipiente mari, direct la controlul de securitate.

Nu se aplică pasagerilor în tranzit. Cei care doar tranzitează aeroporturile bucureștene, fără să-și înceapă efectiv călătoria de acolo, rămân supuși vechilor reguli.

Doar Otopeni și Băneasa au noua tehnologie. Pe aeroporturile din Iași, Timișoara și Craiova, limita rămâne, în continuare, la 100 ml per recipient, cu regulile clasice de ambalare într-o pungă transparentă resigilabilă, de maximum un litru.

Merită, așadar, verificat din timp de pe ce aeroport pleci exact, înainte să-ți faci planuri bazate pe noua regulă.

Ce lichide și geluri sunt permise, indiferent de aeroport

Sunt acceptate în bagajul de mână băuturi, soluții pentru lentile de contact, șampon, produse cosmetice, medicamente lichide și parfum, precum și geluri de tipul pastei de dinți, gelului de păr sau dezinfectantului pentru mâini, alături de aerosoli obișnuiți. Regula se aplică, de asemenea, unor alimente semisolide precum untul de arahide sau brânza cremoasă - produse tratate, din perspectiva controlului de securitate, la fel ca un lichid.

Ce obiecte sunt complet interzise

Dincolo de restricțiile privind lichidele, lista clasică de obiecte interzise în bagajul de mână rămâne neschimbată, la fel de strictă:

Cuțite, lame, topoare, foarfece mari - pot fi transportate exclusiv în bagajul de cală.

Bâte, crose, bețe de schi, arme de arte marțiale - trebuie puse tot în bagajul de cală.

Spray-uri lacrimogene, bastoane, boxuri metalice - interzise complet la bord; permise doar în bagajul de cală, dacă legislația locală o permite.

Combustibili, benzină, gaz, brichete speciale, diluanți, vopsele inflamabile - interzise complet, atât la cabină, cât și la cală.

Artificii, grenade, dinamită și alte materiale explozive - interzise total pentru transport aerian.

Chibriturile care se aprind pe orice suprafață - interzise atât în bagajul de mână, cât și în cel de cală. E permisă, în schimb, o brichetă obișnuită și o cutie de chibrituri de siguranță, purtate direct asupra ta.

Ce se întâmplă cu bateriile și dispozitivele electronice

Bateriile obișnuite (AA, AAA etc.) sunt permise fără restricții speciale, iar bateriile cu litiu sub 100 Wh sunt permise dacă sunt deja instalate în dispozitivele respective. Powerbank-urile trebuie transportate exclusiv în bagajul de mână, niciodată în cel de cală, din cauza riscului de incendiu - o regulă strictă, aplicată de aproape toate companiile aeriene europene. Dispozitivele electronice mari, precum laptopurile sau tabletele, trebuie ținute la îndemână, deoarece personalul de securitate le poate cere separat, pentru o scanare individuală.

Nu uita nici de dimensiunea propriu-zisă a bagajului

Chiar dacă regulile privind lichidele s-au relaxat, companiile aeriene mențin în continuare limite stricte de dimensiune pentru bagajul de cabină, tocmai pentru a evita supraîncărcarea spațiului din avion. Câteva exemple curente: Wizz Air permite gratuit sub scaun un bagaj de 40x30x20 cm, Ryanair - 40x20x25 cm, iar Tarom - 55x40x20 cm, plus un obiect personal mic. Recomandarea rămâne aceeași, indiferent de compania aleasă: verifică întotdeauna regulile exacte, direct pe site-ul companiei aeriene, înainte de a-ți face bagajul, pentru a evita taxe suplimentare la poarta de îmbarcare.

Condiții transport lichide, potrivit SRI

În categoria „Lichide” sunt incluse lichide, aerosoli și geluri (LAG), orice amestecuri de lichide/solide și altele cu o consistență similară.

Când vă pregătiți bagajul de mână, verificați care produse sunt considerate „lichide” consultând exemplele din listele de mai jos:

Lichide: apă, băuturi răcoritoare, băuturi alcoolice, siropuri etc.

apă, băuturi răcoritoare, băuturi alcoolice, siropuri etc. Aerosoli: deodorant spray, fixativ, spumă pentru păr etc.

deodorant spray, fixativ, spumă pentru păr etc. Geluri: Gel de duș, gel de păr, cremă, loțiune, fond de ten, mascara etc.

Gel de duș, gel de păr, cremă, loțiune, fond de ten, mascara etc. Altele cu o consistență similară care sunt asimilate LAG: supă, miere, iaurt, smântână, humus, maioneză, muștar, ketchup, cremă de brânză, salată de vinete/icre, shake-uri proteice, gem, compot etc.

Condițiile de transport al LAG diferă pe aeroporturile din România, în funcție de echipamentele de securitate instalate. Vă recomandăm să verificați condițiile specifice ale aeroportului de plecare:

Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București

Pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București pot fi permise în bagajul de mână lichide, aerosoli și geluri (LAG) în recipiente cu capacitatea de maxim 2 litri.

Această facilitate se aplică exclusiv pasagerilor care își încep călătoria pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București și nu pasagerilor aflați în tranzit sau transfer.

Operatorii de securitate pot solicita, punctual, scoaterea recipientelor din bagaj și/sau deschiderea lor pentru a fi supuse unui control suplimentar.

Dacă recipientele cu LAG depășesc cantitatea menționată, va trebui să le transportați în bagajul de cală.

Pasagerii aflați în tranzit sau transfer pot transporta doar LAG în recipiente cu capacitate de maxim 100 ml.

Toate recipientele trebuie plasate într-o singură pungă transparentă, resigilabilă , cu o capacitate maximă de 1 litru , prevăzută cu sistem de închidere etanșă (de tip fermoar sau prin presare).

, cu o , prevăzută cu (de tip fermoar sau prin presare). Asigurați-vă că punga se poate închide după introducerea recipientelor

după introducerea recipientelor Nu sunt acceptate recipiente mai mari de 100 ml, chiar dacă sunt parțial umplute.

recipiente mai mari de 100 ml, chiar dacă sunt parțial umplute. Fiecare pasager are dreptul la o singură astfel de pungă.

LAG în recipiente ce depășesc 100 ml pot fi acceptate în bagajul de mână doar dacă se încadrează în cel puțin una dintre următoarele categorii:

urmează să fie folosite în scop medical sau care răspund unei necesități dietetice speciale;

sau care răspund unei constau în alimentația pentru bebeluși;

sunt sigilate într-o pungă STEB (Security Tamper-Evident Bag). STEB este punga pe care un pasager o primește de la comerciații din zonele de securitate ale unui aeroport sau de la bordul unei aeronave, în interiorul căreia se află dovada achiziționării acesteia (bon de casă), poziționată în mod vizibil. Punga STEB trebuie să fie sigilată pentru a corespunde criteriilor de acceptare la transport în cabina aeronavei.

Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu”

Pe Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu” pot fi permise în bagajul de mână lichide, aerosoli și geluri (LAG) în recipiente cu capacitatea de maxim 2 litri.

Această facilitate se aplică exclusiv pasagerilor care își încep călătoria pe Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu” și nu pasagerilor aflați în tranzit sau transfer.

Operatorii de securitate pot solicita, punctual, scoaterea recipientelor din bagaj și/sau deschiderea lor pentru a fi supuse unui control suplimentar.

Dacă recipientele cu LAG depășesc cantitatea menționată, va trebui să le transportați în bagajul de cală.

Pasagerii aflați în tranzit sau transfer pot transporta doar LAG în recipiente cu capacitate de maxim 100 ml.

Toate recipientele trebuie plasate într-o singură pungă transparentă, resigilabilă , cu o capacitate maximă de 1 litru , prevăzută cu sistem de închidere etanșă (de tip fermoar sau prin presare).

, cu o , prevăzută cu (de tip fermoar sau prin presare). Asigurați-vă că punga se poate închide după introducerea recipientelor

după introducerea recipientelor Nu sunt acceptate recipiente mai mari de 100 ml, chiar dacă sunt parțial umplute.

recipiente mai mari de 100 ml, chiar dacă sunt parțial umplute. Fiecare pasager are dreptul la o singură astfel de pungă.

LAG în recipiente ce depășesc 100 ml pot fi acceptate în bagajul de mână doar dacă se încadrează în cel puțin una dintre următoarele categorii:

urmează să fie folosite în scop medical sau care răspund unei necesități dietetice speciale;

constau în alimentația pentru bebeluși;

sunt sigilate într-o pungă STEB (Security Tamper-Evident Bag). STEB este punga pe care un pasager o primește de la comerciații din zonele de securitate ale unui aeroport sau de la bordul unei aeronave, în interiorul căreia se află dovada achiziționării acesteia (bon de casă), poziționată în mod vizibil. Punga STEB trebuie să fie sigilată pentru a corespunde criteriilor de acceptare la transport în cabina aeronavei.

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj-Napoca

Pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj-Napoca pot fi permise în bagajul de mână lichide, aerosoli și geluri (LAG) în recipiente cu capacitatea maximă de până la 2 litri.

Această facilitate se aplică exclusiv pasagerilor care își încep călătoria pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj-Napoca și nu pasagerilor aflați în tranzit sau transfer.

Operatorii de securitate pot solicita, punctual, scoaterea recipientelor din bagaj și/sau deschiderea lor pentru a fi supuse unui control suplimentar.

Dacă recipientele LAG depășesc cantitatea menționată, va trebui să le transportați în bagajul de cală.

Pasagerii aflați în tranzit sau transfer pot transporta doar LAG în recipiente cu capacitate de maxim 100 ml.

Toate recipientele trebuie plasate într-o singură pungă transparentă, resigilabilă , cu o capacitate maximă de 1 litru , prevăzută cu sistem de închidere etanșă (de tip fermoar sau prin presare).

, cu o , prevăzută cu (de tip fermoar sau prin presare). Asigurați-vă că punga se poate închide după introducerea recipientelor

după introducerea recipientelor Nu sunt acceptate recipiente mai mari de 100 ml, chiar dacă sunt parțial umplute.

recipiente mai mari de 100 ml, chiar dacă sunt parțial umplute. Fiecare pasager are dreptul la o singură astfel de pungă.

LAG în recipiente ce depășesc 100 ml pot fi acceptate în bagajul de mână doar dacă se încadrează în cel puțin una dintre următoarele categorii:

urmează să fie folosite în scop medical sau care răspund unei necesități dietetice speciale;

sau care răspund unei constau în alimentația pentru bebeluși;

sunt sigilate într-o pungă STEB (Security Tamper-Evident Bag). STEB este punga pe care un pasager o primește de la comerciații din zonele de securitate ale unui aeroport sau de la bordul unei aeronave, în interiorul căreia se află dovada achiziționării acesteia (bon de casă), poziționată în mod vizibil. Punga STEB trebuie să fie sigilată pentru a corespunde criteriilor de acceptare la transport în cabina aeronavei.

Aeroportul Internațional „Traian Vuia” Timișoara

Pe Aeroportul Internațional „Traian Vuia” Timișoara pot fi permise în bagajul de mână lichide, aerosoli și geluri (LAG) în recipiente cu capacitatea de maxim 100 ml, indiferent de numărul recipientelor, fără a fi necesară plasarea acestora într-o pungă resigilabilă.

LAG în recipiente ce depășesc 100 ml pot fi permise în bagajul de mână doar dacă se încadrează în cel puțin una dintre următoarele categorii:

urmează să fie folosite în scop medical sau care răspund unei necesități dietetice speciale ;

sau care răspund unei ; constau în alimentația pentru bebeluși ;

; sunt sigilate într-o pungă STEB (Security Tamper-Evident Bag). STEB este punga pe care un pasager o primește de la comercianții din zonele de securitate ale unui aeroport sau de la bordul unei aeronave, în interiorul căreia se află dovada achiziționării acesteia (bon de casă), poziționată în mod vizibil. Punga STEB trebuie să fie sigilată pentru a corespunde criteriilor de acceptare la transport în cabina aeronavei.

Dacă LAG pe care intenționați să le transportați în bagajul de mână nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de mai sus, va trebui să le transportați în bagajul de cală.

Aeroportul Internațional Iași

Puteți transporta recipiente cu capacitatea de maxim 100 ml.

Toate recipientele trebuie plasate într-o singură pungă transparentă, resigilabilă , cu o capacitate maximă de 1 litru , prevăzută cu sistem de închidere etanșă (de tip fermoar sau prin presare).

, cu o , prevăzută cu (de tip fermoar sau prin presare). Asigurați-vă că punga se poate închide după introducerea recipientelor.

după introducerea recipientelor. Nu sunt acceptate recipiente mai mari de 100 ml, chiar dacă sunt parțial umplute.

recipiente mai mari de 100 ml, chiar dacă sunt parțial umplute. Fiecare pasager are dreptul la o singură astfel de pungă.

LAG în recipiente ce depășesc 100 ml pot fi acceptate în bagajul de mână doar dacă se încadrează în cel puțin una dintre următoarele categorii:

urmează să fie folosite în scop medical sau care răspund unei necesități dietetice speciale ;

sau care răspund unei ; constau în alimentația pentru bebeluși ;

; sunt sigilate într-o pungă STEB (Security Tamper-Evident Bag). STEB este punga pe care un pasager o primește de la comerciații din zonele de securitate ale unui aeroport sau de la bordul unei aeronave, în interiorul căreia se află dovada achiziționării acesteia (bon de casă), poziționată în mod vizibil. Punga STEB trebuie să fie sigilată pentru a corespunde criteriilor de acceptare la transport în cabina aeronavei.

Dacă recipientele LAG pe care intenționați să le transportați în bagajul de mână nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de mai sus, va trebui să le transportați în bagajul de cală.

Aeroportul Internațional Sibiu

Pe Aeroportul Internațional Sibiu pot fi permise în bagajul de mână lichide, aerosoli și geluri (LAG) în recipiente cu capacitatea de maxim 2 litri.

Operatorii de securitate pot solicita, punctual, scoaterea recipientelor din bagaj și/sau deschiderea lor pentru a fi supuse unui control suplimentar.

Dacă recipientele cu LAG depășesc cantitatea menționată, va trebui să le transportați în bagajul de cală.

Aeroportul Internațional Craiova

Pe Aeroportul Internațional Craiova pot fi permise în bagajul de mână lichide, aerosoli și geluri (LAG) în recipiente cu capacitatea de maxim 100 ml, indiferent de numărul recipientelor, fără a fi necesară plasarea acestora într-o pungă resigilabilă.

LAG în recipiente ce depășesc 100 ml pot fi acceptate în bagajul de mână doar dacă se încadrează în cel puțin una dintre următoarele categorii:

urmează să fie folosite în scop medical sau care răspund unei necesități dietetice speciale ;

sau care răspund unei ; constau în alimentația pentru bebeluși ;

; sunt sigilate într-o pungă STEB (Security Tamper-Evident Bag). STEB este punga pe care un pasager o primește de la comerciații din zonele de securitate ale unui aeroport sau de la bordul unei aeronave, în interiorul căreia se află dovada achiziționării acesteia (bon de casă), poziționată în mod vizibil. Punga STEB trebuie să fie sigilată pentru a corespunde criteriilor de acceptare la transport în cabina aeronavei.

Dacă recipientele cu LAG pe care intenționați să le transportați în bagajul de mână nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de mai sus, va trebui să le transportați în bagajul de cală.

Aeroportul Internațional „Mihail Kogălniceanu” Constanța

Puteți transporta doar recipiente cu capacitate de maxim 100 ml.

Toate recipientele trebuie plasate într-o singură pungă transparentă, resigilabilă , cu o capacitate maximă de 1 litru , prevăzută cu sistem de închidere etanșă (de tip fermoar sau prin presare).

, cu o , prevăzută cu (de tip fermoar sau prin presare). Asigurați-vă că punga se poate închide după introducerea recipientelor.

după introducerea recipientelor. Nu sunt acceptate recipiente mai mari de 100 ml, chiar dacă sunt parțial umplute.

recipiente mai mari de 100 ml, chiar dacă sunt parțial umplute. Fiecare pasager are dreptul la o singură astfel de pungă.

LAG în recipiente ce depășesc 100 ml pot fi acceptate în bagajul de mână doar dacă se încadrează în cel puțin una dintre următoarele categorii:

urmează să fie folosite în scop medical sau care răspund unei necesități dietetice speciale ;

sau care răspund unei ; constau în alimentația pentru bebeluși ;

; sunt sigilate într-o pungă STEB (Security Tamper-Evident Bag). STEB este punga pe care un pasager o primește de la comerciații din zonele de securitate ale unui aeroport sau de la bordul unei aeronave, în interiorul căreia se află dovada achiziționării acesteia (bon de casă), poziționată în mod vizibil. Punga STEB trebuie să fie sigilată pentru a corespunde criteriilor de acceptare la transport în cabina aeronavei.

Dacă recipientele cu LAG pe care intenționați să le transportați în bagajul de mână nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de mai sus, va trebui să le transportați în bagajul de cală.

Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău

Puteți transporta doar recipiente cu capacitate de maxim 100 ml.

Toate recipientele trebuie plasate într-o singură pungă transparentă, resigilabilă , cu o capacitate maximă de 1 litru , prevăzută cu sistem de închidere etanșă (de tip fermoar sau prin presare).

, cu o , prevăzută cu (de tip fermoar sau prin presare). Asigurați-vă că punga se poate închide după introducerea recipientelor.

după introducerea recipientelor. Nu sunt acceptate recipiente mai mari de 100 ml, chiar dacă sunt parțial umplute.

recipiente mai mari de 100 ml, chiar dacă sunt parțial umplute. Fiecare pasager are dreptul la o singură astfel de pungă.

LAG în recipiente ce depășesc 100 ml pot fi acceptate în bagajul de mână doar dacă se încadrează în cel puțin una dintre următoarele categorii:

urmează să fie folosite în scop medical sau care răspund unei necesități dietetice speciale ;

sau care răspund unei ; constau în alimentația pentru bebeluși ;

; sunt sigilate într-o pungă STEB (Security Tamper-Evident Bag). STEB este punga pe care un pasager o primește de la comerciații din zonele de securitate ale unui aeroport sau de la bordul unei aeronave, în interiorul căreia se află dovada achiziționării acesteia (bon de casă), poziționată în mod vizibil. Punga STEB trebuie să fie sigilată pentru a corespunde criteriilor de acceptare la transport în cabina aeronavei.

Dacă recipientele cu LAG pe care intenționați să le transportați în bagajul de mână nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de mai sus, va trebui să le transportați în bagajul de cală.

Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava

Puteți transporta doar recipiente cu capacitate de maxim 100 ml.

Toate recipientele trebuie plasate într-o singură pungă transparentă, resigilabilă , cu o capacitate maximă de 1 litru , prevăzută cu sistem de închidere etanșă (de tip fermoar sau prin presare).

, cu o , prevăzută cu (de tip fermoar sau prin presare). Asigurați-vă că punga se poate închide după introducerea recipientelor.

după introducerea recipientelor. Nu sunt acceptate recipiente mai mari de 100 ml, chiar dacă sunt parțial umplute.

recipiente mai mari de 100 ml, chiar dacă sunt parțial umplute. Fiecare pasager are dreptul la o singură astfel de pungă.

LAG în recipiente ce depășesc 100 ml pot fi acceptate în bagajul de mână doar dacă se încadrează în cel puțin una dintre următoarele categorii:

urmează să fie folosite în scop medical sau care răspund unei necesități dietetice speciale ;

sau care răspund unei ; constau în alimentația pentru bebeluși ;

; sunt sigilate într-o pungă STEB (Security Tamper-Evident Bag). STEB este punga pe care un pasager o primește de la comerciații din zonele de securitate ale unui aeroport sau de la bordul unei aeronave, în interiorul căreia se află dovada achiziționării acesteia (bon de casă), poziționată în mod vizibil. Punga STEB trebuie să fie sigilată pentru a corespunde criteriilor de acceptare la transport în cabina aeronavei.

Dacă recipientele cu LAG pe care intenționați să le transportați în bagajul de mână nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de mai sus, va trebui să le transportați în bagajul de cală.

Aeroportul Internațional „Transilvania” Târgu Mureș

Puteți transporta doar recipiente cu capacitate de maxim 100 ml.

Toate recipientele trebuie plasate într-o singură pungă transparentă, resigilabilă , cu o capacitate maximă de 1 litru , prevăzută cu sistem de închidere etanșă (de tip fermoar sau prin presare).

, cu o , prevăzută cu (de tip fermoar sau prin presare). Asigurați-vă că punga se poate închide după introducerea recipientelor.

după introducerea recipientelor. Nu sunt acceptate recipiente mai mari de 100 ml, chiar dacă sunt parțial umplute.

recipiente mai mari de 100 ml, chiar dacă sunt parțial umplute. Fiecare pasager are dreptul la o singură astfel de pungă.

LAG în recipiente ce depășesc 100 ml pot fi acceptate în bagajul de mână doar dacă se încadrează în cel puțin una dintre următoarele categorii:

urmează să fie folosite în scop medical sau care răspund unei necesități dietetice speciale;

sau care răspund unei constau în alimentația pentru bebeluși ;

; sunt sigilate într-o pungă STEB (Security Tamper-Evident Bag).. STEB este punga pe care un pasager o primește de la comerciații din zonele de securitate ale unui aeroport sau de la bordul unei aeronave, în interiorul căreia se află dovada achiziționării acesteia (bon de casă), poziționată în mod vizibil. Punga STEB trebuie să fie sigilată pentru a corespunde criteriilor de acceptare la transport în cabina aeronavei.

Dacă recipientele cu LAG pe care intenționați să le transportați în bagajul de mână nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de mai sus, va trebui să le transportați în bagajul de cală.

Aeroportul Internațional Oradea

Puteți transporta doar recipiente cu capacitate de maxim 100 ml.

Toate recipientele trebuie plasate într-o singură pungă transparentă, resigilabilă , cu o capacitate maximă de 1 litru , prevăzută cu sistem de închidere etanșă (de tip fermoar sau prin presare).

, cu o , prevăzută cu (de tip fermoar sau prin presare). Asigurați-vă că punga se poate închide după introducerea recipientelor.

după introducerea recipientelor. Nu sunt acceptate recipiente mai mari de 100 ml, chiar dacă sunt parțial umplute.

recipiente mai mari de 100 ml, chiar dacă sunt parțial umplute. Fiecare pasager are dreptul la o singură astfel de pungă.

LAG în recipiente ce depășesc 100 ml pot fi acceptate în bagajul de mână doar dacă se încadrează în cel puțin una dintre următoarele categorii:

urmează să fie folosite în scop medical sau care răspund unei necesități dietetice speciale ;

sau care răspund unei ; constau în alimentația pentru bebeluși ;

; sunt sigilate într-o pungă STEB (Security Tamper-Evident Bag). STEB este punga pe care un pasager o primește de la comerciații din zonele de securitate ale unui aeroport sau de la bordul unei aeronave, în interiorul căreia se află dovada achiziționării acesteia (bon de casă), poziționată în mod vizibil. Punga STEB trebuie să fie sigilată pentru a corespunde criteriilor de acceptare la transport în cabina aeronavei.

Dacă recipientele cu LAG pe care intenționați să le transportați în bagajul de mână nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de mai sus, va trebui să le transportați în bagajul de cală.

Aeroportul Internațional Brașov – Ghimbav

Puteți transporta doar recipiente cu capacitate de maxim 100 ml.

Toate recipientele trebuie plasate într-o singură pungă transparentă, resigilabilă , cu o capacitate maximă de 1 litru , prevăzută cu sistem de închidere etanșă (de tip fermoar sau prin presare).

, cu o , prevăzută cu (de tip fermoar sau prin presare). Asigurați-vă că punga se poate închide după introducerea recipientelor.

după introducerea recipientelor. Nu sunt acceptate recipiente mai mari de 100 ml, chiar dacă sunt parțial umplute.

recipiente mai mari de 100 ml, chiar dacă sunt parțial umplute. Fiecare pasager are dreptul la o singură astfel de pungă.

LAG în recipiente ce depășesc 100 ml pot fi acceptate în bagajul de mână doar dacă se încadrează în cel puțin una dintre următoarele categorii:

urmează să fie folosite în scop medical sau care răspund unei necesități dietetice speciale ;

sau care răspund unei ; constau în alimentația pentru bebeluși ;

; sunt sigilate într-o pungă STEB (Security Tamper-Evident Bag). STEB este punga pe care un pasager o primește de la comerciații din zonele de securitate ale unui aeroport sau de la bordul unei aeronave, în interiorul căreia se află dovada achiziționării acesteia (bon de casă), poziționată în mod vizibil. Punga STEB trebuie să fie sigilată pentru a corespunde criteriilor de acceptare la transport în cabina aeronavei.

Dacă recipientele cu LAG pe care intenționați să le transportați în bagajul de mână nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de mai sus, va trebui să le transportați în bagajul de cală.

Aeroportul Internațional „Maramureș” Baia Mare

Puteți transporta doar recipiente cu capacitate de maxim 100 ml.

Toate recipientele trebuie plasate într-o singură pungă transparentă, resigilabilă , cu o capacitate maximă de 1 litru , prevăzută cu sistem de închidere etanșă (de tip fermoar sau prin presare).

, cu o , prevăzută cu (de tip fermoar sau prin presare). Asigurați-vă că punga se poate închide după introducerea recipientelor.

după introducerea recipientelor. Nu sunt acceptate recipiente mai mari de 100 ml, chiar dacă sunt parțial umplute.

recipiente mai mari de 100 ml, chiar dacă sunt parțial umplute. Fiecare pasager are dreptul la o singură astfel de pungă.

LAG în recipiente ce depășesc 100 ml ml pot fi acceptate în bagajul de mână doar dacă se încadrează în cel puțin una dintre următoarele categorii:

urmează să fie folosite în scop medical sau care răspund unei necesități dietetice speciale ;

sau care răspund unei ; constau în alimentația pentru bebeluși ;

; sunt sigilate într-o pungă STEB (Security Tamper-Evident Bag). STEB este punga pe care un pasager o primește de la comerciații din zonele de securitate ale unui aeroport sau de la bordul unei aeronave, în interiorul căreia se află dovada achiziționării acesteia (bon de casă), poziționată în mod vizibil. Punga STEB trebuie să fie sigilată pentru a corespunde criteriilor de acceptare la transport în cabina aeronavei.

Dacă recipientele cu LAG pe care intenționați să le transportați în bagajul de mână nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de mai sus, va trebui să le transportați în bagajul de cală.

Aeroportul Internațional Satu Mare

Puteți transporta doar recipiente cu capacitate de maxim 100 ml.

Toate recipientele trebuie plasate într-o singură pungă transparentă, resigilabilă , cu o capacitate maximă de 1 litru , prevăzută cu sistem de închidere etanșă (de tip fermoar sau prin presare).

, cu o , prevăzută cu (de tip fermoar sau prin presare). Asigurați-vă că punga se poate închide după introducerea recipientelor.

după introducerea recipientelor. Nu sunt acceptate recipiente mai mari de 100 ml, chiar dacă sunt parțial umplute.

recipiente mai mari de 100 ml, chiar dacă sunt parțial umplute. Fiecare pasager are dreptul la o singură astfel de pungă.

LAG în recipiente ce depășesc 100 ml pot fi acceptate în bagajul de mână doar dacă se încadrează în cel puțin una dintre următoarele categorii:

urmează să fie folosite în scop medical sau care răspund unei necesități dietetice speciale ;

sau care răspund unei ; constau în alimentația pentru bebeluși ;

; sunt sigilate într-o pungă STEB (Security Tamper-Evident Bag). STEB este punga pe care un pasager o primește de la comerciații din zonele de securitate ale unui aeroport sau de la bordul unei aeronave, în interiorul căreia se află dovada achiziționării acesteia (bon de casă), poziționată în mod vizibil. Punga STEB trebuie să fie sigilată pentru a corespunde criteriilor de acceptare la transport în cabina aeronavei.

Dacă recipientele cu LAG pe care intenționați să le transportați în bagajul de mână nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de mai sus, va trebui să le transportați în bagajul de cală.

Aeroportul Internațional Arad

Puteți transporta doar recipiente cu capacitate de maxim 100 ml.

Toate recipientele trebuie plasate într-o singură pungă transparentă, resigilabilă , cu o capacitate maximă de 1 litru , prevăzută cu sistem de închidere etanșă (de tip fermoar sau prin presare).

, cu o , prevăzută cu (de tip fermoar sau prin presare). Asigurați-vă că punga se poate închide după introducerea recipientelor.

după introducerea recipientelor. Nu sunt acceptate recipiente mai mari de 100 ml, chiar dacă sunt parțial umplute.

recipiente mai mari de 100 ml, chiar dacă sunt parțial umplute. Fiecare pasager are dreptul la o singură astfel de pungă.

LAG în recipiente ce depășesc 100 ml pot fi acceptate în bagajul de mână doar dacă se încadrează în cel puțin una dintre următoarele categorii:

urmează să fie folosite în scop medical sau care răspund unei necesități dietetice speciale ;

sau care răspund unei ; constau în alimentația pentru bebeluși ;

; sunt sigilate într-o pungă STEB (Security Tamper-Evident Bag). STEB este punga pe care un pasager o primește de la comerciații din zonele de securitate ale unui aeroport sau de la bordul unei aeronave, în interiorul căreia se află dovada achiziționării acesteia (bon de casă), poziționată în mod vizibil. Punga STEB trebuie să fie sigilată pentru a corespunde criteriilor de acceptare la transport în cabina aeronavei.

Dacă recipientele cu LAG pe care intenționați să le transportați în bagajul de mână nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de mai sus, va trebui să le transportați în bagajul de cală.

Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea

Puteți transporta doar recipiente cu capacitate de maxim 100 ml.

Toate recipientele trebuie plasate într-o singură pungă transparentă, resigilabilă , cu o capacitate maximă de 1 litru , prevăzută cu sistem de închidere etanșă (de tip fermoar sau prin presare).

, cu o , prevăzută cu (de tip fermoar sau prin presare). Asigurați-vă că punga se poate închide după introducerea recipientelor.

după introducerea recipientelor. Nu sunt acceptate recipiente mai mari de 100 ml, chiar dacă sunt parțial umplute.

recipiente mai mari de 100 ml, chiar dacă sunt parțial umplute. Fiecare pasager are dreptul la o singură astfel de pungă.

LAG în recipiente ce depășesc 100 ml pot fi acceptate în bagajul de mână doar dacă se încadrează în cel puțin una dintre următoarele categorii:

urmează să fie folosite în scop medical sau care răspund unei necesități dietetice speciale ;

sau care răspund unei ; constau în alimentația pentru bebeluși ;

; sunt sigilate într-o pungă STEB (Security Tamper-Evident Bag). STEB este punga pe care un pasager o primește de la comerciații din zonele de securitate ale unui aeroport sau de la bordul unei aeronave, în interiorul căreia se află dovada achiziționării acesteia (bon de casă), poziționată în mod vizibil. Punga STEB trebuie să fie sigilată pentru a corespunde criteriilor de acceptare la transport în cabina aeronavei.

Dacă recipientele cu LAG pe care intenționați să le transportați în bagajul de mână nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de mai sus, va trebui să le transportați în bagajul de cală.

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