Gen Z renunță la telefon pentru camere digitale vechi de 15-20 de ani. "Digicam aesthetic" e noul trend viral

Pe TikTok și Instagram, hashtag-uri precum "digicam dump" adună milioane de vizualizări, iar modele considerate depășite acum un deceniu sunt din nou vânate pe platformele de segunda mână.

De la sertar la accesoriul anului

Fenomenul, documentat de NPR și preluat de posturi afiliate din SUA, arată o creștere spectaculoasă a cererii: Canon a declarat că vânzările seriei PowerShot, celebrul aparat point-and-shoot al companiei, au crescut de aproape șapte ori între 2022 și 2025. Camp Snap, un brand american specializat în camere retro fără ecran, a raportat vânzări mai mult decât duble în ultimul an, iar camerele lor au fost surprinse chiar și la nunta Taylor Swift, purtate de celebrități precum Selena Gomez și Joe Jonas.

Ce caută, de fapt, utilizatorii? Nu performanța tehnică — dimpotrivă. Fotografiile ușor neclare, culorile spălăcite, blitzul dur și imperfecțiunile pe care camera de telefon le corectează automat sunt exact motivul pentru care aceste imagini sunt atât de căutate. Într-o eră a fotografiei "perfecte", cu HDR și retușuri automate, imaginea imprevizibilă a unei camere digitale de acum 15-20 de ani transmite autenticitate — o senzație de moment "prins" din viață, nu construit pentru like-uri.

Rebeliune împotriva telefonului

Dincolo de estetică, mulți dintre cei care au adoptat trendul vorbesc despre o motivație mai profundă: nevoia de a se deconecta de telefon. O utilizatoare intervievată de NPR povestește că fotografiile de pe iPhone i se par "prea reale", în timp ce imaginile din camera digitală păstrează o textură aparte, greu de descris în cuvinte, dar care evocă vacanța sau amintirea în sine. Un adolescent american povestește că a cerut și primit o astfel de cameră de ziua lui, după ce a observat trendul pe TikTok și printre prieteni, motivând că fotografiile "par mai autentice".

Trendul, vizibil și în România

Fenomenul nu e izolat la piața americană. Fotografia analog și cea instant au cunoscut o revenire similară și în România: aproape două milioane de fotografii realizate cu aparate instant sau pe film sunt printate anual în țară, iar tendința e în continuă creștere, mai ales în rândul tinerilor. Specialiștii din retail confirmă aceeași dinamică și pentru camerele foto cu revelare instant, aflate pe un trend clar ascendent. Fenomenul se leagă de o observație mai amplă despre ciclurile modei: multe voci din online consideră că stilurile revin la aproximativ 20 de ani distanță, ceea ce ar explica de ce estetica anilor 2000 — de la telefoanele cu clapetă la camerele digitale compacte — redevine populară acum, în paralel cu revenirea CD-urilor și vinylurilor în rândul tinerilor colecționari.

Trendul nu se limitează la o singură categorie de produse: analiza cererilor online arată un interes constant pentru "cameră digitală pentru vlogging" și "cameră digitală pentru streaming", ceea ce sugerează că fenomenul depășește nostalgia pură și se împletește cu nevoile actuale de creare de conținut. Pentru cei care vor să încerce trendul, sfatul repetat de comunitatea online este simplu: verificați mai întâi sertarele proprii — multe familii au încă, uitate prin casă, exact aparatul care face acum senzație pe internet.

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