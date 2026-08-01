De ce căutăm mereu partea rece a pernei? Nu este un moft

De ce are corpul nevoie să se răcească pentru a adormi

Contrar intuiției, pentru a intra în somn, corpul tău nu are nevoie de căldură, ci de răcire. Temperatura centrală a corpului trebuie să scadă cu aproximativ 1-2 grade Celsius pentru a declanșa și a susține somnul - un proces controlat de ritmul circadian, prin intermediul hipotalamusului, regiunea creierului responsabilă de reglarea temperaturii. Pe măsură ce se apropie seara, hipotalamusul transmite semnalul de scădere a temperaturii, iar acest declin subtil funcționează ca un indiciu esențial pentru organismul tău că e timpul de odihnă. Odată adormit, temperatura centrală continuă să scadă pe tot parcursul nopții, atingând punctul minim între orele 2:00 și 4:00 dimineața, apoi crescând treptat, cu câteva ore înainte de trezire, ca semnal că ziua urmează să înceapă.

Dacă mediul de somn e prea cald, acest proces natural e perturbat - corpul are mai multă dificultate în a finaliza scăderea de temperatură, iar rezultatul e frecvent chiar tiparul pe care îl cunoști: te răsucești, te agiți și cauți, instinctiv, „partea rece" a pernei.

De ce tocmai capul și fața sunt zonele „fierbinți"

Explicația fiziologică ține de un detaliu simplu, dar esențial: corpul eliberează căldură prin extremități - brațe, picioare și, în mod special, cap. Fața și scalpul sunt considerate de specialiștii în somn drept principalele suprafețe „radiator" ale corpului - zonele prin care organismul preferă să piardă căldura excesivă, motiv pentru care sunt și cele mai sensibile la schimbări de temperatură, pe parcursul nopții.

Când corpul se supraîncălzește, reacția naturală e vasodilatația - pomparea de sânge suplimentar către mâini, picioare și cap, tocmai pentru a disipa excesul de căldură prin aceste zone. Iar la persoanele care dorm predominant pe o parte, suprafața de contact dintre față și pernă e chiar mai mare decât la cei care dorm pe spate, ceea ce înseamnă mai mult transfer de căldură și, implicit, o acumulare mai rapidă de căldură pe suprafața pernei.

De ce se „încălzește" perna

Practic, atunci când capul tău stă în contact cu perna, o parte din căldura corpului e absorbită direct de material. O oră de contact constant e suficientă pentru ca perna, inițial rece, să acumuleze o parte semnificativă din această căldură radiată - transformând suprafața care era rece la momentul culcării într-un obstacol suplimentar în calea somnului odihnitor. Atunci când te trezești parțial, în miezul nopții, cu pielea ușor supraîncălzită, întoarcerea pernei nu e, de fapt, o simplă căutare de confort - e o încercare instinctivă de a elimina un obstacol fizic real din calea somnului profund.

Un instinct mult mai vechi decât obiceiul de a dormi într-un pat

Cercetătorii care studiază termoreglarea la mamifere au remarcat ceva fascinant: instinctul de a căuta o suprafață ușor mai răcoroasă în momente de stres sau disconfort termic nu e specific oamenilor - apare la nivelul întregii clase de mamifere. Comportamentul specific diferă de la o specie la alta - un câine întins pe gresie rece, o pisică lungită pe podeaua umbrită, un om întorcând perna pe întuneric -, dar logica din spate rămâne identică: găsirea unei suprafețe capabile să preia excesul de căldură al corpului, pentru a permite organismului să revină la echilibrul termic necesar odihnei.

Ce recomandă specialiștii pentru un somn mai răcoros

Cercetarea despre temperatura de somn e destul de consecventă în privința soluțiilor practice:

Temperatura camerei - intervalul ideal pentru somn e considerat, de majoritatea specialiștilor, între 15,5 și 19°C (60-67°F) - suficient de răcoros pentru a susține scăderea naturală a temperaturii corpului, fără să fie incomod de frig. Materialele pernei contează real - pernele care „prind" căldura, funcționând practic ca o pătură termică sub cap, mențin temperatura pielii de la nivelul feței ridicată mai mult timp, ceea ce poate întârzia adormirea și reduce proporția de somn profund, restaurator. Materialele respirabile, spuma ventilată sau materialele cu schimbare de fază (PCM), concepute special pentru disiparea căldurii, susțin activ procesul natural de termoreglare, spre deosebire de spuma clasică sau pernele sintetice dense. Poziția de dormit influențează și ea - persoanele care dorm pe o parte au o suprafață de contact mai mare între față și pernă, comparativ cu cei care dorm pe spate, ceea ce înseamnă, de regulă, o nevoie mai accentuată de materiale care disipă activ căldura.

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Obiceiul aparent banal de a căuta constant partea rece a pernei nu e, așadar, un moft sau o simplă preferință de confort - e o manifestare directă a unuia dintre cele mai importante mecanisme biologice ale somnului, comun întregii lumi a mamiferelor. Data viitoare când te trezești noaptea, întorcând instinctiv perna, poți ști că nu cauți doar o senzație plăcută - corpul tău încearcă, de fapt, să-și finalizeze un proces fiziologic esențial, fără de care somnul profund și odihnitor pur și simplu nu poate avea loc.