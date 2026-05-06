Riscurile ascunse ale AI: Subiectele pe care să le eviți în conversațiile cu ChatGPT

Experții în securitate cibernetică atrag atenția că, deși aceste instrumente pot părea inofensive sau utile, ele nu oferă garanții de confidențialitate comparabile cu serviciile profesionale din domeniul medical, juridic sau financiar.

Date personale și riscuri de securitate

Specialiștii recomandă evitarea introducerii unor date sensibile, precum coduri personale, adrese, parole sau informații bancare. Acestea pot fi expuse riscului de utilizare abuzivă sau furt de identitate, în funcție de modul în care sunt stocate sau procesate de platforme.

„Este important să ne întrebăm cum sunt gestionate și securizate aceste informații, dacă sunt șterse și în ce condiții pot fi accesate ulterior”, a explicat avocatul specializat în securitate cibernetică, John Pavolotsky.

Întrebări medicale și sfaturi personale

Un alt domeniu sensibil îl reprezintă solicitările de natură medicală sau psihologică. Experții avertizează că AI nu poate înlocui un medic sau un terapeut și poate oferi răspunsuri incomplete sau eronate.

Trebuiie știut că acuratețea diagnosticelor generate de unele modele AI rămâne limitată.

Probleme legale și consecințe posibile

Discuțiile pe teme juridice sunt, de asemenea, riscante. În anumite situații, informațiile furnizate pot fi interpretate sau utilizate în contexte legale, în funcție de reglementările viitoare privind datele digitale și inteligența artificială.

Conspirații și dezinformare

Experții mai atrag atenția asupra riscului ca sistemele AI să amplifice teorii ale conspirației sau informații eronate din cauza modului în care sunt antrenate să ofere răspunsuri coerente și să valideze interacțiunea cu utilizatorul.

Utilizarea zilnică a instrumentelor AI de tip conversațional rămâne în creștere la nivel global, însă specialiștii subliniază nevoia folosirii prudente și informate, mai ales în ceea ce privește datele personale și subiectele sensibile, notează a1.ro.