Samsung SDI negociază cu Tesla pentru furnizarea de baterii de stocare a energiei

Acțiunile Samsung SDI au crescut cu peste 8% în urma acestei știri.

Acordul ar marca cea mai recentă inițiativă a Tesla de a reduce dependența de China pentru piese cheie, alimentată de tarife și tensiuni geopolitice, potrivit Reuters.

Tesla a semnat în ultimele luni acorduri cu companiile sud-coreene Samsung Electronics și LG Energy Solution pentru aprovizionarea cu cipuri și baterii.

Bateriile de stocare a energiei au o compoziție chimică similară cu bateriile auto și sunt utilizate pentru alimentarea instalațiilor precum centrele de date.

Producătorii sud-coreeni de baterii reorientează liniile de producție de baterii pentru vehicule electrice pentru a produce și sisteme de stocare a energiei, deoarece sunt afectați de eliminarea subvențiilor americane.

Samsung SDI a declarat într-o conferință privind rezultatele financiare din octombrie că a înregistrat o scădere semnificativă a cererii de baterii auto din partea partenerului său de joint venture Stellantis și că va modifica unele dintre liniile sale de producție din statul american Indiana pentru a produce baterii de stocare a energiei.

O sursă a declarat pentru Reuters că Tesla și Samsung SDI discută despre furnizarea de baterii de stocare a energiei, în timp ce o altă persoană a afirmat că volumul anual al furnizării ar fi de 10 GWh.

Ziarul sud-coreean Korea Economic Daily, care a raportat pentru prima dată potențiala tranzacție, a declarat că acordul de furnizare pe trei ani ar avea o valoare de peste 3 trilioane de woni.

Un purtător de cuvânt al Samsung SDI a declarat că acordul și detaliile acestuia nu au fost încă finalizate.

Tesla a declarat într-o conferință telefonică privind rezultatele financiare din octombrie că afacerea sa de stocare a energiei se confruntă cu dificultăți din cauza creșterii concurenței și a tarifelor. „În prezent, toate vânzările sunt realizate din China, în timp ce noi continuăm să căutăm alte alternative”, a declarat compania.

Acțiunile Samsung SDI au crescut cu până la 8,4% la începutul tranzacționării, reducând câștigurile la 4,7% până la mijlocul dimineții la Seul.

