Schimbări majore la Google Maps: Gemini, integrat în sistemul de navigație

De-a lungul timpului, Google Maps a primit numeroase îmbunătățiri apreciate de utilizatori, însă acum compania mizează pe AI pentru a aduce o nouă generație de funcții inteligente, notează publicația Android Police.

Gemini ajunge oficial în Google Maps

Noul sistem AI – Gemini – înlocuiește vechea funcție de căutare vocală, oferind o experiență mai rapidă, mai naturală și mai eficientă. Utilizatorii pot purta interacțiuni complexe, în mai mulți pași, iar aplicația va înțelege mai bine contextul și intenția căutării.

Gemini este deja integrat în motorul de căutare Google Search, unde generează rezumate AI pentru milioane de interogări. Acum, tehnologia extinde aceste capabilități și în navigație.

Inițial, funcțiile Gemini vor fi disponibile pe dispozitive cu Android, urmând să fie introduse și în sistemul auto Android Auto și pe dispozitivele cu iOS.

Navigare mai naturală și integrare cu alte servicii Google

Noua versiune Google Maps cu AI permite:

interacțiuni vocale mai avansate , prin înlocuirea vechiului sistem de comenzi vocale;

navigare ghidată cu explicații vizuale : indicațiile includ repere din teren, pentru a facilita orientarea;

explicații detaliate pe traseu și recomandări personalizate, în timp real;

avertizări privind blocaje și incidente încă de înaintea pornirii la drum;

integrare mai profundă cu alte servicii Google, pentru sarcini mai complexe.

Utilizatorii vor putea semnala mai ușor accidente sau obstacole apărute pe traseu, oferind informații utile pentru ceilalți șoferi.

Actualizarea ajunge treptat la utilizatori

Google a confirmat că noua versiune Google Maps cu Gemini este deja disponibilă pe Android, iar extinderea pe Android Auto este în curs. Cei care vor să afle dacă au acces la noile funcții pot actualiza aplicația la ultima versiune.

Înaintea acestei modificări, Google introdusese și o funcție mult apreciată: salvarea automată a locului în care este parcată mașina. Utilizatorii o pot accesa prin Google Assistant sau direct în aplicație. Echivalentul există și în platforma de navigație a Apple – Apple Maps, scrie useit.ro.