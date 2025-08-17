Serviciile de streaming scumpe și fragmentate readuc pirateria în prim-plan

După mai bine de un deceniu în care serviciile de streaming păreau să fi îngropat definitiv pirateria digitală, tot mai mulți utilizatori se întorc la site-uri și aplicații neoficiale pentru a viziona filme și seriale.

Un raport al firmei britanice MUSO arată că, în 2024, 25% dintre suedezi au recunoscut că au piratat conținut video, fenomen condus de categoria de vârstă 15-24 de ani.

La nivel global, numărul vizitelor pe site-uri de piraterie a crescut de la 130 de miliarde în 2020 la 216 miliarde în 2024, potrivit The Guardian.

Netflix costă acum în Suedia peste 199 SEK (aproximativ 15 lire) pe lună, împărțirea titlurilor între mai multe platforme și introducerea reclamelor chiar și pentru abonații plătitori au erodat atractivitatea serviciilor legale.

În medie, o gospodărie europeană plătește aproape 700 de euro pe an pentru trei sau mai multe abonamente VOD, însă oferta este mai săracă decât în urmă cu câțiva ani.

Multe platforme impun și restricții regionale, ceea ce îi obligă pe utilizatori să folosească VPN-uri pentru a accesa conținutul dorit.

În acest context, unii spectatori preferă platformele neoficiale de streaming, pe care le consideră mai simple și mai rapide decât descărcarea fișierelor prin torrent.

(sursa: Mediafax)