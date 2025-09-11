Cometa 3I/ATLAS prin Sistemul Solar: Când va fi cel mai aproape de Terra

Cum arată cometa 3I/ATLAS

3I/ATLAS este o cometă cu o lățime de circa 11 kilometri, observată pentru prima dată la începutul lunii iulie 2025, și se îndreaptă spre noi dincolo de centura de asteroizi dintre Jupiter și Marte.

Oamenii de știință și-au dat seama că obiectul ceresc super-rapid nu își are originea în vecinătatea noastră cosmică. În schimb, a fost probabil ejectat de o stea îndepărtată din Calea Lactee și trece acum pe lângă noi, în timp ce zboară prin galaxie. Nu este clară originea exactă a cometei dar descoperirile inițiale sugerează că este probabil mult mai veche decât sistemul nostru solar.

Pe 27 august 2025, astronomii de la telescopul Gemini South din Anzii chilieni au realizat o nouă fotografie detaliată a cometei 3I/ATLAS, dezvăluind prima imagine clară a cozii cometei.

Acest nor de gheață și praf este îndepărtat de cometă de vântul solar, fluxul de particule încărcate care emană de la Soare. Coada abia începe să apară acum deoarece învelișul înghețat al cometei, sau nucleul, absoarbe mai multă radiație solară, determinând-o să expulzeze mai multe particule de pe suprafața sa înghețată. Coada va continua să crească, pe măsură ce cometa se apropie de Soare, în lunile următoare, și va deveni de câteva ori mai lată decât cometa însăși.

Noua fotografie arată, un nor pufos de gheață și praf care înconjoară cometa. Acest nor, cunoscut sub numele de coadă, va continua să se umfle, pe măsură ce cometa este încălzită de Soare. Acest lucru va permite cometei să reflecte mai multă lumină, ceea ce o face să pară mai strălucitoare pe cerul nopții, deși nu va deveni vizibilă cu ochiul liber.

Cometă sau sondă extraterestră?

Aceste caracteristici clasice ale unei comete sunt o dovadă suplimentară că 3I/ATLAS este un obiect natural și nu o sondă extraterestră, opinie controversată exprimată de unii unii oameni de știință, fără dovezi.

3I/ATLAS este al treilea - și probabil cel mai mare - obiect interstelar descoperit vreodată. Aceasta urmează observărilor anterioare ale misteriosului obiect „Oumuamua” în 2017, care a fost, de asemenea, identificat greșit ca o potențială navă spațială extraterestră, și ale cometei Borisov în 2019, care a dezvoltat și ea o coadă uimitoare.

Când va fi cel mai aproape de Terra

Cometa se îndreaptă spre Soare cu peste 210.000 km/h și se va apropia de Marte luna viitoare, permițând navelor spațiale care orbitează în jurul planetei să observe mai bine cometa și coada acesteia, potrivit Space.com.

3I/ATLAS va ajunge la periheliu, punctul său cel mai apropiat de Soare, pe 29 octombrie. Dar va fi pe partea opusă stelei noastre, ceea ce înseamnă că o vom pierde din vedere în această perioadă, și este posibil să nu-i vedem coada la dimensiunea maximă.

Cometa va atinge distanța minimă față de Pământ în decembrie 2025, când se va apropia la 275 de milioane de km de Terra - de aproximativ 700 de ori mai departe decât distanța dintre Pământ și Lună - înainte de a-și începe lunga călătorie înapoi, în afara sistemului solar.

Compoziția cometei

Observații recente de la Telescopul Spațial James Webb sugerează că 3I/ATLAS are niveluri neobișnuit de ridicate de apă și dioxid de carbon, în comparație cu alte comete cunoscute. Fotografii ale cometei, inclusiv o imagine detaliată de la telescopul spațial Hubble și o imagine colorată de la telescopul Gemini North din Hawaii, au dezvăluit mai multe despre compoziția sa, potrivit livescience.com.

Fiecare nouă fotografie a cometei oferă o amintire permanentă a acestei rare întâlniri cosmice.

„Pe măsură ce 3I/ATLAS se întoarce în adâncurile spațiului interstelar, fiecare nouă imagine este atât o piatră de hotar științifică, cât și o sursă de uimire”, spune Karen Meech, astronom la Universitatea din Hawaii și membru al echipei observatoarelor Gemini. „Ne amintește că sistemul nostru solar este doar o parte a unei galaxii vaste și dinamice, și până și cei mai rapizi vizitatori pot lăsa o amprentă de durată.”

