Cercetătorii au descoperit efectul real al somnului de după-amiază. Rezultatele sunt neașteptate

Un pui de somn rapid a fost asociat cu mai multe beneficii pentru sănătate. E vorba de stimularea creativității, îmbunătățirea abilităților parentale și creșterea bucuriei.

Acum, noi cercetări arată cum creierul beneficiază de pe urma siestei de după-amiază.

Somnul de după-amiază are mai multe beneficii pentru sănătate. Crește bucuria, avem mai multă creativitate și sunt îmbunătățite funcțiile cognitive.

Studii anterioare au arătat că un pui de somn energizant poate preveni micșorarea creierului. Poate, de asemenea, îmbunătăți funcțiile cognitive pe măsură ce îmbătrânim.

Iar un studiu recent publicat în revista NeuroImage arată că până și o odihnă scurtă poate ajuta creierul să se recupereze și să-și îmbunătățească capacitatea de învățare. Sunt efecte despre care se credea anterior că apar doar după o noapte întreagă de somn.

După un pui de somn de 45 de minute, conexiunile sinaptice din creier — conexiunile dintre celulele nervoase — s-au putut recupera. Erau și mai bine pregătite să asimileze conținut nou.

Creierul nostru este activ în mod constant pe tot parcursul zilei. Poate ajunge chiar la un punct de saturație în care capacitatea sa de a învăța lucruri noi scade în timp.

Cu toate acestea, orice perioadă de odihnă poate ajuta mintea să se recupereze și să se reseteze fără a pierde informațiile acumulate anterior.

Cercetătorii au subliniat, de asemenea, că problemele ocazionale de somn nu determină automat o scădere a capacității de învățare sau a performanței.

Există însă câteva sfaturi de care trebuie să țineți cont pentru a profita la maxim de un pui de somn scurt.

Un studiu a descoperit că somnul de prânz permite creierului să se recupereze complet pentru a funcționa mai bine și a învăța informații noi.

Deși studiul s-a concentrat pe somnul de prânz de aproape o oră, este recomandat să păstrați perioadele de odihnă din timpul zilei scurte și plăcute.

„Un pui de somn scurt, de până la aproximativ 20 de minute, în timpul perioadei de siestă a zilei (între 13:00 și 15:00), poate fi util pentru îmbunătățirea cognitivității și a stării de veghe”, a declarat dr. Thomas Michael Kilkenny, directorul Institutului de Medicină a Somnului de la Spitalul Universitar Northwell Staten Island, pentru The Post.

„Orice durată mai lungă poate declanșa inerția somnului, dorința creierului de a continua să doarmă”, a spus Kilkenny.

Somnul mai lung poate duce la un indice de masă corporală mai mare. Poate duce la tensiune arterială mai ridicată și o prevalență crescută a sindroamelor metabolice legate de obezitate, diabet și boli de inimă.

De asemenea, poate afecta ora mesei și ora de culcare, amânându-le și provocând o creștere a consumului.

De asemenea, este recomandat să vă întindeți și să vă odihniți într-o cameră răcoroasă și întunecată. Asta semnalează corpului că este timpul să doarmă.

„Dacă este prea cald sau prea rece, va fi mai greu să adormiți”, a remarcat Kilkenny. „De asemenea, dacă în cameră este prea luminată, acest lucru ne poate împiedica să adormim”.

Asigurați-vă că vă simțiți confortabil, atât în ceea ce privește îmbrăcămintea, cât și locația, cum ar fi un pat sau o canapea confortabilă.

Unii experți, însă, susțin că patul nu este potrivit pentru o siestă scurtă. Canapeaua este combinația perfectă de confort, fără a încuraja un somn prea lung.

Cofeina ar trebui, de asemenea, evitată la mijlocul după-amiezii, pentru a nu perturba somnul, fie că este vorba de un pui de somn sau de somnul de noapte.

„Cofeina este un stimulent și, ca atare, va reduce nevoia noastră de a dormi. Cu toate acestea, când efectul cofeinei dispare, putem experimenta o cădere bruscă, când ne simțim foarte somnoroși”, a spus Kilkenny.

(sursa: Mediafax)