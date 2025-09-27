De ce îmbătrânim: Rolul ADN-ului mitocondrial în inflamație

Studiul, publicat în Nature, explică mecanismul prin care ADN-ul „contaminat” declanșează inflamația.

Oamenii de știință au observat că, în celulele rinichilor șoarecilor îmbătrâniți, mtDNA (ADN-ul mitocondrial) conținea un exces de anumite nucleotide care pot dăuna ADN-ului. Acest dezechilibru determină mitocondriile să elimine fragmentele anormale în citosol, unde ADN-ul liber activează enzime inflamatorii implicate în procesul de îmbătrânire.

„Studiul ne ajută să înțelegem de ce și cum mitocondriile aruncă ADN-ul lor, oferind indicii despre contribuția organitelor la inflamația cronică asociată vârstei”, spune Timothy Shutt, geneticist medical la Universitatea din Calgary.

Pentru a investiga mecanismul, cercetătorii au folosit șoareci modificați genetic pentru lipsiți de enzima MGME1, esențială pentru copierea corectă a genomului mitocondrial. Acești șoareci dezvoltă inflamații renale odată cu înaintarea în vârstă. Analiza a arătat fragmente libere de mtDNA în celulele rinichilor acestor șoareci, care au activat enzime inflamatorii.

Investigațiile au arătat că nivelurile scăzute de deoxiribonucleotide forțează mtDNA să încorporeze excesiv nucleotide de tip RNA, ceea ce perturbă replicarea ADN-ului și determină mitocondriile să elimine fragmentele afectate, provocând inflamație.

„Aceste rezultate răspund unei întrebări vechi despre scurgerile de mtDNA și inflamație, dar rămâne de văzut dacă procesul apare natural în timpul îmbătrânirii sau doar în anumite condiții”, adaugă David Sinclair, geneticist la Harvard University.

Următorul pas al cercetătorilor este să clarifice modul în care mtDNA eliminat contribuie la îmbătrânirea celulară și la inflamație, subliniind că este o întrebare deschisă în domeniu.

