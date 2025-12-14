Descoperire revoluționară: Când au început oamenii să aprindă focul în mod intenționat ?

Dovezile sunt vechi de peste 400.000 de ani și au fost găsite în Marea Britanie. Descoperirea focului a marcat un moment important în evoluția umană.

Noi dovezi despre producerea intenționată a focului

Sedimente arse, unelte expuse la căldură și fragmente de pirite – folosite pentru generarea de scântei – au fost excavate la Barnham, un sat din estul Angliei. Aceste vestigii sugerează că strămoșii noștri nu doar întrețineau focul, ci îl și aprindeau deliberat, mult înainte de apariția Homo sapiens.

„Această descoperire extraordinară mută acest punct de cotitură cu aproximativ 350.000 de ani mai devreme. Implicațiile sunt uriașe. Capacitatea de a crea și controla focul e unul dintre cele mai importante momente de răscruce din istoria umană, cu beneficii practice și sociale care au schimbat evoluția omului”, spune arheologul Rob Davis de la British Museum.

Oamenii preistorici au exploatat inițial incendiile naturale de vegetație pentru a găti și conserva hrana, practică care dateazăz din urmă cu peste un milion de ani. Însă tranziția spre aprinderea autonomă a focului marchează un salt tehnologic major. Până acum, cele mai vechi dovezi directe datau din urmă cu doar 50.000 de ani, provenite dintr-un sit francez.

La Barnham, cercetătorii au analizat două fragmente oxidate de pirite, rare în zonă, găsite lângă patru topoare de cremene crăpate termic și sol înroșit. Testele confirmă expunerea repetată la foc controlat, nu accidental.

„Studiile geologice arată că pirita e rară în mod natural în zonă, ceea ce sugerează că a fost adusă intenționat la sit pentru a face focul”, notează cercetătorii.

Neanderthalii, pionieri ai inovației

Autorii presupun că focul era folosit de oamenii de Neanderthal, capabili de gândire abstractă și tehnologii avansate. Aprinderea intenționată a focului a permis gătirea regulată a hranei, extinderea dietei cu rădăcini și carne, reducerea efortului digestiv și creșterea aportului proteic – factori cheie pentru dezvoltarea creierului.

Mai mult, el a favorizat organizarea în grupuri sociale mai mari, coeziune comunitară și invenții, precum lipiciul pentru unelte.

"Accesul permanent la foc ar fi putut oferi un punct comun de coeziune, ceea ce a fost un potențial catalizator pentru evoluția social”, spun arheologii, citați de a1.ro.