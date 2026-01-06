„SUA nu mai sunt văzute ca un partener de încredere” – Declarația șocantă a fostului comandant american în Europa

Europa regretă dependența de SUA: Generalul Ben Hodges avertizează asupra riscului unui atac asupra Groenlandei

Europa a neglijat prea mult timp propria securitate, bazându-se excesiv pe Statele Unite și pe energia rusă, declară generalul în rezervă Ben Hodges. Fostul comandant al Forțelor Terestre americane în Europa a vorbit într-un interviu pentru TVP World despre relația tensionată cu SUA, un partener tot mai imprevizibil, în contextul temerilor că Washingtonul ar putea încerca să ocupe Groenlanda prin forță.

„Europa, pentru prea mult timp, a presupus că Statele Unite îi vor asigura toată protecţia. Astfel, ţările europene nu au făcut ce era necesar şi au ajuns să depindă şi de Rusia pentru energie. Statele Unite nu mai sunt văzute ca un partener de încredere. ţările europene vor trebui să îşi asume responsabilitatea pentru propria securitate”, a afirmat Hodges.

Groenlanda, miză NATO: Trump ar trebui „luat în serios”, spune premierul danez

Groenlanda aparține Regatului Danemarcei și, prin urmare, NATO. Ideea unui atac american asupra unui aliat părea absurdă, dar premierul danez Mette Frederiksen a avertizat luni că Donald Trump „trebuie luat în serios” când cere Groenlanda. Hodges consideră că un ordin de ocupare ar fi ilegal și speră ca armata SUA să-l ignore.

Fostul general regretă pierderea încrederii aliaților: „Statele Unite au cheltuit miliarde de dolari şi zeci de ani ajutând Europa după Al Doilea Război Mondial, lucru de care sunt foarte mândru. Acum însă am ajuns într-o situaţie în care SUA au nevoie de Europa ca să ne ajute, să ne salveze de noi înşine, să reziste ferm acestei administraţii."

Scenariu de coșmar pentru NATO: „Un vis pentru ruși”

Hodges recunoaște că scenariul pare plauzibil după operațiunea SUA din Venezuela. „Obişnuiam să cred că este o idee ridicolă. Danezii şi localnicii din Groenlanda ne-au primit bine, aşa că nu credeam că Trump ar face aşa ceva. Dar după ce s-a întâmplat în acest weekend, pare posibil", a concluzionat el.

Când a fost întrebat despre comentariile făcute luni de Frederiksen, conform cărora „dacă Statele Unite atacă o altă țară NATO, totul se oprește”, Hodges a spus că un astfel de scenariu ar fi dezastruos pentru alianța militară.

„Cred că ar fi un dezastru pentru noi toți, toți membrii NATO, dacă cumva acesta ar fi văzut ca sfârșitul NATO... Acesta este un scenariu de vis pentru ruși”, a adăugat comandantul în retragere.