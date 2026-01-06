Atenție la "Curierul fantomă": Noua metodă de înșelăciune cu livrări fantomă

Hoții clonează site-uri de curierat, furând date personale și carduri în doar câțiva pași.

Schema este simplă dar eficientă. Victima primește SMS de la un număr necunoscut, cu un link către o pagină falsă unde sunt cerute datele cardului, sub pretextul selectării unui locker disponibil.

„Am accesat link-ul respectiv pentru că părea cât se poate de legitim. Pe pagina aia îmi spunea că toate lockerele sunt pline. Mi-a apărut să aleg de pe hartă nu știu ce locker. Și atunci a fost o chestie dubioasă, pentru că nu se putea alege mai nimic”, povestește o victimă a escrocilor pe rețelele sociale, unde sute de postări semnalează problema.

SMS-ul anunță că pachetul se află în depozit și cere o altă adresă. Link-ul din mesaj direcționează viictima spre un site clonat, cu greșeli gramaticale sau nume de firmă scrise greșit.

Firmele de curierat trag un semnal de alarmă

„Noi nu cerem taxe pentru programarea livrării, nu cerem date cu caracter personal, nu cerem informații confidențiale prin SMS. În general, mesajele false au greșeli gramaticale sau au exprimări pe care nu le folosim uzual în limbajul nostru cotidian. De obicei au numele companiei scris greșit sau alte cuvinte adăugate în link-ul respectiv.”, avertizează Adriana Manu, de la o companie de curierat, potrvit observatornews.ro.

Sfaturi de la experți

Poliția și experții recomandă vigilență: ignorați SMS-urile suspecte, folosiți browsere securizate, carduri virtuale pentru online și verificați direct pe site-ul oficial al curierului.