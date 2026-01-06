Nicuşor Dan: Nu e momentul pentru revoluţii şi destabilizare în România

Şeful statului a afirmat că îşi doreşte "o schimbare graduală în România".



"Suntem într-un context internaţional dificil şi nu e momentul pentru revoluţii şi destabilizare în România", a completat acesta.



Întrebat dacă mizează pe stabilitatea coaliţiei şi în acest an, el a răspuns: "Categoric da".



Şeful statului se află în Paris, la reuniunea 'Coaliţiei de Voinţă'. El s-a deplasat în capitala Franţei cu o aeronavă Spartan. El a spus că această alegere explică "reducerea de 30 de milioane" a cheltuielilor Administraţiei Prezidenţiale. Şeful statului a anunţat că va face demersuri pentru achiziţionarea unei aeronave prezidenţiale "la momentul potrivit", dar "nu e momentul acum".



Deplasările mai lungi, care nu pot fi realizate cu această aeronavă, vor fi analizate "de la caz la caz", a adăugat el.

AGERPRES