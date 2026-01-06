Un preot i-a stropit ușa cu apă sfințită și a plecat! Reacția unei americance din Oradea a devenit virală

O americancă stabilită în Oradea, surprinsă de o tradiție românească veche de secole: „Am fost șocată”

Diferențele culturale pot da naștere unor situații neașteptate, uneori amuzante, alteori profund revelatoare. O americancă stabilită în Oradea a trăit recent un astfel de moment, după ce a fost surprinsă de o tradiție românească veche de secole, chiar la ușa apartamentului său.

Tatum Nzekwesi, soția pivotului de la echipa de baschet masculin a celor de la CSM Oradea, Emmanuel Nzekwesi (28 de ani), a devenit virală pe TikTok după ce a povestit o întâmplare care a luat-o complet prin surprindere. Fără să știe, tânăra a fost martora uneia dintre cele mai cunoscute tradiții ortodoxe de la începutul anului: sfințirea locuințelor de Bobotează.

„Nu vreau să fiu nepoliticoasă, dar sunt șocată de ceva ce mi s-a întâmplat”, a povestit femeia într-un clip postat pe TikTok.

„Sunt americancă şi locuiesc în România. La un moment dat aud un clopot şi mă întreb: vine de afară, este soacra mea la telefon?! Aşa că ies în direcţia de unde venea sunetul şi văd un preot cu ... un buchet de plante, stropind, probabil, cu apă sfinţită apartamentul. Ne vede şi pe noi, face asta din nou, apoi pleacă în treaba lui. Ce-a fost asta?! Nu ştiu dacă este o tradiţie, dacă catolicii sărbătoresc ceva, poate a fost un preot catolic, nu sunt sigură, dar nu mă deranjează”.

Deși momentul a fost confuz, reacția ei nu a fost una de respingere, ci de curiozitate sinceră.

„Eu sunt creştină, dar simt că ar fi trebuit să vorbim despre ce s-a întâmplat. Nu am nicio idee, am fost luată pe nepregătite. Făceam curat în bucătărie, aud un clopot şi văd un preot stropindu-mi uşa cu apă sfinţită (...). Dacă mă puteţi ajuta să înţeleg ce s-a întâmplat v-aş fi extrem de recunoscătoare”.

Postarea a strâns rapid mii de reacții și comentarii, multe dintre ele amuzante. Într-un răspuns lăsat urmăritorilor, femeia a mărturisit că, dacă ar fi știut despre ce este vorba, ar fi primit cu drag binecuvântarea. Povestea sa, spusă cu naturalețe și umor, a devenit virală tocmai pentru că surprinde perfect momentul în care două culturi se întâlnesc… la ușa apartamentului. Pentru români, scena este una firească. Pentru un străin, poate părea desprinsă dintr-un film.

Ce este Boboteaza

Momentul care a pus-o pe gânduri pe americancă este legat de Bobotează, sărbătorită pe 6 ianuarie în calendarul ortodox. Aceasta marchează Botezul Mântuitorului Iisus Hristos în râul Iordan și este una dintre cele mai importante sărbători religioase ale începutului de an.

Cu acest prilej, preoții merg din casă în casă pentru a sfinți locuințele cu Agheasma Mare și busuioc, simboluri ale purificării, protecției și binecuvântării. Tradiția spune că astfel casa și cei care o locuiesc sunt ocrotiți pe tot parcursul anului.

De ce este bine să bem Agheasma Mare

Potrivit tradiției creștine, Agheasma Mare este considerată un sprijin spiritual deosebit pentru credincioși.

„Vindecare de boli, dezlegare de păcate, demonilor pieire, de puterile potrivnice neatinsă, plină de putere îngerească. Toţi cei care se vor stropi şi vor gusta dintr-însa să o aibă spre curăţirea sufletelor şi a trupurilor, spre vindecarea patimilor, spre sfinţirea caselor şi spre tot folosul de trebuinţă”, a declarat IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

Tradiția populară mai spune că, dacă în ziua de Bobotează vremea este geroasă, anul care urmează va fi unul roditor.

Când și cum se consumă Agheasma Mare

Ajunul Bobotezei este dedicat postului și rugăciunii. Perioada praznicului Bobotezei este cuprinsă între 6 și 14 ianuarie, când are loc și odovania sărbătorii.

Agheasma Mare se consumă în timpul posturilor sau în momente de încercare, suferință ori ispită, doar cu binecuvântarea duhovnicului. Se bea dimineața, pe nemâncate, înainte de anafură, în trei înghițituri mici, fiind considerată o hrană spirituală mai presus de orice hrană lumească.

Diferența dintre agheasmă și anafură constă în faptul că agheasma este sfințită prin invocarea Duhului Sfânt.

Semnificația Agheasmei Mari

Boboteaza simbolizează sfințirea apelor de către Iisus Hristos, care, botezându-Se în apele Iordanului, a binecuvântat întreaga fire a apelor. Acest har se reînnoiește anual prin rugăciunile preoților, iar credincioșii se pot bucura de el atât prin consumul Agheasmei Mari, cât și prin sfințirea locuințelor.

Credincioșii și preoții consideră că apa de Bobotează are o putere deosebită, fiind sfințită printr-o îndoită chemare a Sfântului Duh. Apa sfințită în această zi nu se strică niciodată. Prin agheasmă se înțelege atât apa sfințită, cât și slujba de sfințire.

Agheasma Mare se săvârșește doar de Bobotează, spre deosebire de agheasma mică, care se face lunar sau la sfeștanie. Aceasta poate fi consumată fără restricții doar între 6 și 14 ianuarie, ulterior fiind necesară binecuvântarea duhovnicului, potrivit Observator.

Cine este Emmanuel Nzekwesi

Emmanuel Nzekwesi este din luna august a anului 2025 jucătorul celor de la CSM Oradea. Originar din Olanda, acesta a semnat un contract până la finalul acestei stagiuni cu gruparea din Bihor.

În Liga Națională, Nzekwesi are medii de 13,4 puncte, 4,9 recuperări, 1,3 pase decisive și 14,7 la eficiență, iar în FIBA Europe Cup, el a înregistrat 16,6 puncte, 6,8 recuperări, 1,8 pase decisive și 19,6 la eficiență, fiind unul din cei mai buni jucători ai Oradiei în această stagiune.

Nzekwesi a absolvit liceul și universitatea în SUA. A evoluat în NCAA la Oral Roberts, între 2016 și 2020. Cariera de profesionist a început-o la ZZ Leiden (Olanda). Ulterior a trecut pe la Mns Hainaut (Belgia), Le Portel și Cholet (Franța), respectiv Hapoel Gilboa Galil (Israel), potrivit Gsp.ro.

Are în palmares titlul de campion al Olandei (2021), fiind desemnat cel mai bun jucător și cel mai bun marcator al ligii din țara natală în acel sezon.