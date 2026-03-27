Descoperire științifică: Cele mai vechi dovezi ale existenței câinilor alături de oameni

Noile date sugerează că legătura dintre aceștia ar fi început cu aproximativ 16.000 de ani în urmă, cu circa 5.000 de ani mai devreme decât estimările anterioare.

Deși câinii sunt astăzi cele mai răspândite animale de companie, originile lor rămân în mare parte necunoscute. Oamenii de știință încearcă să stabilească momentul exact în care câinii s-au desprins de lupi și au început să trăiască alături de oameni.

Două studii recente, publicate în revista Nature, aduc noi indicii în acest sens. Cercetările s-au bazat pe analiza genomurilor extrase din rămășițe arheologice descoperite în diferite regiuni.

Cel mai vechi ADN canin

Primul studiu a identificat cel mai vechi ADN canin într-un fragment de craniu descoperit la Pınarbaşı, în Turcia. Potrivit cercetătorilor, rămășițele aparțin unui pui de câine care a trăit în urmă cu aproximativ 15.800 de ani și care semăna cu un lup de dimensiuni mici.

Cel mai vechi ADN de câine găsit anterior data din urmă cu 10.900 de ani. Alte dovezi genetice, descoperite în sud-vestul Angliei și datate cu circa 14.300 de ani în urmă, arată că acești câini timpurii erau deja răspândiți în Europa.

Specialiștii spun că nu se poate stabili cu exactitate rolul acestor animale în societățile umane din perioada glaciară, însă este probabil ca ele să fi fost utilizate pentru vânătoare sau protecție. În plus, descoperirea unor rămășițe de câini îngropate deasupra mormintelor umane sugerează existența unei legături strânse între oameni și acești patrupezi încă din acea perioadă.

Al doilea studiu a analizat genomurile a 216 câini și lupi din Europa, pentru a urmări evoluția acestora. Rezultatele arată că, în urmă cu aproximativ 10.000 de ani, în timpul migrației din sud-vestul Asiei spre Europa, câinii erau deja domesticiți de comunitățile de vânători-culegători.

Există încă necunoscute privind originea câinilor, iar oamenii de știință continuă să caute veriga lipsă dintre lupi și primii câini domestici, notează a1.ro.