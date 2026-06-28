Femeile care merg mai încet slăbesc de aproape trei ori mai mult

Un studiu arată că mersul pe jos într-un ritm lent a stimulat „în mod semnificativ” pierderea în greutate la femeile de peste 50 de ani. Cercetătorii au descoperit că femeile care se deplasau mai lent ardeau mai multă grăsime decât cele care mergeau mai repede.

Multă lume presupune că antrenamentele de intensitate ridicată sunt singura cale spre pierderea în greutate. Nu este deloc așa când vine vorba de mersul pe jos la femeile de peste 50 de ani, scrie Women's Health.

Studiul, publicat în revista Nutrients, a urmărit 25 de femei aflate în postmenopauză. Acestora li s-a cerut să urmeze un program de mers pe jos timp de 15 săptămâni.

Nouă dintre ele au încheiat studiul la acel moment. Celelalte 16 au continuat programul încă 15 săptămâni. Toate participantele au mers pe jos aproximativ 4,8 km, timp de patru zile pe săptămână. Grupul cu ritmul cel mai rapid a mers cu o viteză de 6,6 km/h, aproximativ 45 de minute pe zi.

Femeile din grupul mai lent au mers cu 5 km pe oră. Ele s-au antrenat aproximativ 54 de minute pe zi.

Dintre cele 16 femei care au urmat programul timp de 30 de săptămâni, rezultatele au fost clare. Cele care au mers într-un ritm mai lent au pierdut de 2,73 ori mai multă grăsime decât cele rapide.

Cele care au mers rapid nu au pierdut grăsime până la finalul celor 30 de săptămâni. În schimb, cele care au mers mai încet au pierdut grăsime în mod constant pe toată durata studiului.

De ce mersul lent stimulează pierderea în greutate?

Nu este pe deplin clar. Cercetătorii au constatat pur și simplu că persoanele din grupul mai lent au slăbit mai mult, fără să stabilească exact de ce s-a întâmplat acest lucru.

Oamenii de știință au emis ipoteza că mersul la viteze mai mari te-ar putea lăsa fără suflare. Asta face ca organismul să fie mai predispus să folosească glicemia, sau glucoza, ca sursă de energie. La viteze mai mici, este mai probabil să arzi grăsime în schimb.

Alte cercetări au arătat că mersul pe distanțe mai lungi, dar mai lent, îți îmbunătățește rezistența. Plimbările rapide, în schimb, îți antrenează inima.

Cât de încet ar trebui să mergi?

Studiul a constatat că participanții au avut cele mai bune rezultate la o viteză de aprocimativ 5 km pe oră. A fost însă un studiu de mică amploare, iar rezultatele nu se aplică neapărat tuturor.

Cercetătorii au subliniat că mersul rapid ar putea fi mai benefic pentru unele persoane. „Datele din alte studii indică faptul că perioadele mai lungi de efort pot favoriza o pierdere mai mare de grăsime”, au afirmat aceștia. Acest lucru se aplică atât la viteze mici, cât și la viteze mari de exercițiu.

Pentru a merge mai mult pe jos, cel mai bine este să-ți creezi o rutină. Așa spune Albert Matheny, specialist în nutriție. Asta poate însemna o plimbare înainte de a merge la serviciu. Sau o tură sau două în timpul unei pauze din cursul zilei.

Pașii tăi se adună pe parcursul zilei, subliniază el. „Fă doar ce poți, când poți”, spune Matheny.

(sursa: Mediafax)