Cu testosteronul la jumătate. Nici bărbații nu mai sunt ce au fost

Subiectul a revenit în atenție după ce, la un congres internațional dedicat medicinei reproducerii desfășurat la Londra, cercetătorii au prezentat o analiză potrivit căreia nivelul mediu de testosteron la bărbați ar fi scăzut cu aproximativ 54% între 1972 și 2019, arată publicația italiană Il Post. Concluzia a fost preluată rapid și de alte numeroase publicații, însă lucrarea nu a trecut încă prin procesul de evaluare științifică (peer review), iar specialiștii spun că există mai multe întrebări decât răspunsuri.



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Ce arată, de fapt, cercetarea

Analiza, coordonată de profesorul Hagai Levine, de la Universitatea Ebraică din Ierusalim, a reunit date din mai multe studii realizate în ultimele decenii. Practic, ea sugerează că nivelul total de testosteron ar fi scăzut, în medie, cu aproximativ 1% pe an. Totuși, chiar în rezumatul cercetării este menționat că estimările au un interval mare de incertitudine. Acest lucru înseamnă că amploarea reală a fenomenului ar putea fi semnificativ diferită de cifra de 54% care a atras atenția presei. În plus, majoritatea datelor provin din țări dezvoltate, ceea ce face dificilă extrapolarea concluziilor la nivel mondial.

De ce nu înseamnă automat o criză a fertilității

Testosteronul este principalul hormon sexual masculin și influențează dezvoltarea organelor reproductive, masa musculară, densitatea osoasă, metabolismul, starea de spirit, libidoul și producția de spermatozoizi. Totuși, un nivel mai mic de testosteron nu înseamnă automat infertilitate. Legătura dintre cele două există, însă este mult mai complexă decât lasă să se înțeleagă mesajele care circulă frecvent pe rețelele sociale. Mai mult, administrarea testosteronului fără indicație medicală poate avea efectul opus celui dorit. Ghidurile europene recomandă evitarea terapiei cu testosteron la bărbații care își doresc copii, deoarece tratamentul poate reduce sau chiar opri temporar producția de spermatozoizi.

Obezitatea ar putea explica o parte din scădere

Una dintre cele mai importante limitări ale studiului este că nu a analizat separat participanții în funcție de greutate. Acest aspect este esențial deoarece obezitatea reprezintă unul dintre cei mai importanți factori asociați cu scăderea testosteronului, iar prevalența excesului ponderal a crescut semnificativ în ultimele decenii. Prin urmare, este posibil ca o parte din declinul observat să fie explicat de schimbările stilului de viață și nu de un fenomen biologic generalizat. Cercetătorii iau în calcul și alte explicații, inclusiv expunerea la anumite substanțe chimice din mediu, alimentația și sedentarismul. Până în prezent nu există dovezi care să stabilească o relație clară de cauzalitate.

Nu este prima dată când apare această ipoteză

Aceeași echipă de cercetare a devenit cunoscută în 2017, după publicarea unei analize care sugera că numărul spermatozoizilor la bărbați s-ar fi înjumătățit în aproximativ 40 de ani. Studiul a generat numeroase dezbateri în comunitatea științifică și a fost interpretat diferit de cercetători. Unii consideră că tendința este reală și reflectă o deteriorare a sănătății reproductive masculine. Alții atrag atenția că valorile medii observate rămân, în multe cazuri, în limite considerate normale și că variațiile pot fi influențate de populația studiată, metodele de măsurare și alți factori statistici.

Cercetătorii cer prudență

Mai mulți specialiști independenți au cerut prudență înainte ca rezultatele să fie transformate într-un semnal de alarmă. Andrologul Allan Pacey, de la Universitatea din Manchester, a declarat că există riscul de a selecta doar datele care confirmă o anumită ipoteză. De fapt este nevoie de o analiză completă a cercetării înainte de a trage concluzii ferme. În prezent, dovezile indică faptul că nivelul mediu de testosteron ar putea fi într-adevăr mai scăzut decât în urmă cu câteva decenii, însă amploarea fenomenului, cauzele sale și impactul asupra fertilității și sănătății masculine rămân încă subiecte de cercetare. Până la publicarea studiului complet și validarea rezultatelor de către comunitatea științifică, afirmația că testosteronul bărbaților „s-a înjumătățit” trebuie privită ca o ipoteză aflată încă în curs de verificare, nu ca un fapt demonstrat.

(sursa: Mediafax)