O nouă buburuză a fost descoperită într-un campus universitar din Japonia

Documentarea ei ca specie distinctă a făcut mai mult decât să adauge un nume înregistrărilor biodiversității din Japonia. De asemenea, a dezvăluit decenii de confuzie printre cele mai mici buburuze din țară, dezvăluind că ceea ce oamenii de știință credeau că este o singură specie, erau de fapt mai multe.

O buburuză pe care nimeni nu a observat-o

Aceasta a apărut în pinii negri japonezi care creșteau în campusul Hakozaki al Universității Kyushu, un cadru urban cotidian, rareori asociat cu descoperirile taxonomice.

Acolo, studentul Ryota Seki a început să observe o mică buburuză neagră care apărea mereu pe aceiași copaci din campus.

Observațiile repetate au arătat că insecta nu era o ciudățenie izolată, ci făcea parte dintr-o prezență mai largă, nerecunoscută, care se extindea dincolo de un singur loc.

Această ddescoperre a sugerat o problemă mai profundă: unele dintre cele mai mici buburuze din Japonia s-ar putea să nu fie ceea ce oamenii de știință credeau că sunt.

Pinii sunt adesea omiși din studiile asupra insectelor, parțial întrucât colecționarii tind să se concentreze pe flori și arbuști cu frunze late. Seki știa că buburuzele pe care le studia preferau pinii, așa că a continuat să revină la ei.

„În mod normal, colecționarii de insecte nu acordă prea multă atenție pinilor, motiv pentru care oamenii de știință au trecut cu vederea această specie atât de mult timp”, afirmă acesta.

Căutând acolo unde alții rareori o făceau, echipa a transformat un pin obișnuit din campus în punctul de plecare pentru descoperire.

Decenii de identitate greșită

În spatele noului gândac se află un efort atent de curățare, construit pe parcursul a trei ani de colectare și reverificare a înregistrărilor. În analiza lor, cercetătorii au examinat aproximativ 1.700 de exemplare conservate din colecții din întreaga Japonia.

Această lucrare s-a bazat pe taxonomie - știința denumirii și clasificării ființelor vii - iar cele mai mici buburuze din Japonia nu au fost revizuite complet în peste 50 de ani.

Odată ce numele lor au fost reverificate, a devenit clar că multe înregistrări anterioare indicau specia greșită.

O parte a problemei este că acești gândaci arată adesea identic cu ochiul liber. „Nu poți distinge speciile fără a le diseca și a le examina organele de reproducere la microscop”, precizează Seki.

Aceste structuri diferă subtil, dar constant, între specii, oferind o modalitate fiabilă de a separa gândacii, care altfel apar ca aceeași pată neagră.

Deoarece colecționarii anteriori rareori făceau acest nivel de analiză, mai multe specii distincte au fost grupate sub un singur nume timp de decenii.

Numele noului gândac

După lucrări de disecție, echipa a dat gândacului de campus o identitate formală, Parastethorus pinicola.

Autorii au urmărit, de asemenea, specia în probe din Honshu, Kyushu și Insulele Ryukyu, arătând că nu era doar locală.

Până la această analiză, Japonia nu avea membri înregistrați de Parastethorus. Această singură înregistrare schimbă harta biodiversității țării, dar lucrarea a remarcat și lacune mari în ceea ce privește locurile în care colecționarii au căutat.

O altă buburuză în nord

Analiza a descoperit o altă buburuză nouă mai la nord, în Hokkaido, unde diferite habitate modelează viața insectelor.

Seki a numit-o Stethorus takakoae, în onoarea bunicii sale, Takako Otsuki, care i-a susținut munca cu insectele încă din copilărie.

Găsirea de noi specii pe o insulă nordică a surprins puțini specialiști, însă aceasta a necesitat totuși o sortare atentă a speciilor similare.

Rezultatul a adăugat o altă linie în lista oficială a speciilor din Japonia și a sugerat că ar putea lipsi mai multe nume.

Un alt caz de identitate greșită

Echipa a aflat, de asemenea, că un gândac familiar din Japonia se ascundea sub un nume greșit. Ei au concluzionat că Stethorus japonicus se potrivește cu Stethorus siphonulus, astfel încât numele mai vechi are prioritate în înregistrări.

Această decizie a creat un sinonim - un nume de specie înlocuit cu un nume valid mai vechi - care s-a aplicat și unei alte etichete japoneze.

Odată ce lucrurile s-au așezat, arealul cunoscut al speciei s-a extins din China, prin Asia de Sud-Est și până în Japonia.

Puterea numelor proprii

Numele sună greoi determină dacă oamenii de știință pot compara rezultatele peste granițe și decenii.

„Standardizarea acestor nume este importantă deoarece ne permite să împărtășim date și cercetări cu alte țări din Asia”, afirmă Seki.

Când aceeași specie poartă nume locale diferite, bazele de date se divid, iar modele precum răspândirea sau declinul pot dispărea.

Înregistrări mai curate îi ajută, de asemenea, pe fermieri și silvicultori să urmărească ce prădători trăiesc și în ce regiuni, înainte ca dăunătorii să apară.

Gândacii mici, controlul real al dăunătorilor

În pofida dramei legate de numele lor, acești gândaci contează deoarece ajută la ținerea sub control a acarienilor care dăunează plantelor. O analiză din 2009 a descris Stethorini – un grup de gândaci buburuză specializați în hrănirea cu acarieni – în ferme, livezi și păduri din întreaga lume.

În multe culturi, acarienii păianjen perforează celulele plantelor și le drenează conținutul, lăsând pete palide, creștere încenită și căderea prematură a frunzelor. Problema se agravează adesea atunci când pesticidele elimină mai întâi prădătorii, permițând acarienilor să revină rapid.

Acest lucru face ca identificarea precisă a gândacilor să fie mai mult decât un exercițiu academic – poate sprijini direct strategiile de control biologic care se bazează pe prădători naturali, în loc de substanțe chimice.

Prin asocierea specimenelor muzeale trecute cu vederea și o muncă de teren atentă, cercetătorii au transformat ceea ce părea a fi o insectă minoră din campus într-o imagine națională mai clară a locului în care trăiesc de fapt acești mici prădători.

Studiile viitoare vor putea acum să testeze cât de comune sunt cu adevărat, și dacă alte specii trecute cu vederea încă așteaptă copaci familiari.

Studiul a fost publcat inițial în Acta Entomologica Musei Nationalis Praga, și preluat de earth.com.