x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Tech Ştiinţă Observatorul LIGO confirmă pentru prima dată teoria lui Stephen Hawking privind găurile negre

Observatorul LIGO confirmă pentru prima dată teoria lui Stephen Hawking privind găurile negre

de Redacția Jurnalul    |    14 Sep 2025   •   23:20
Observatorul LIGO confirmă pentru prima dată teoria lui Stephen Hawking privind găurile negre

O echipă internațională de cercetători a folosit detectoarele observatorului LIGO pentru a confirma experimental teorema ariei găurilor negre, formulată de fizicianul Stephen Hawking în 1971.

Aceasta prevede că suprafața totală a unei găuri negre nu poate scădea atunci când două găuri negre fuzionează, chiar dacă energia și direcția de rotație se modifică.

Studiul, publicat miercuri în Physical Review Letters, s-a bazat pe analiza semnalului de unde gravitaționale GW250114, detectat pe 14 ianuarie 2025. Cercetătorii au măsurat cu precizie faza finală a fuziunii, identificând două moduri distincte de vibrație ale noii găuri negre formate.

Rezultatele arată că suprafața combinată a găurilor negre a crescut de la aproximativ 240.000 km² la 400.000 km², confirmând predicțiile teoretice.

„Aceasta este cea mai clară dovadă de până acum că teoriile lui Hawking privind creșterea ariei găurilor negre sunt corecte”, a declarat Katerina Chatziioannou, membră a echipei LIGO.

Descoperirea marchează un pas important în înțelegerea proprietăților fundamentale ale găurilor negre și în dezvoltarea astronomiei gravitaționale.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: observator LIGO stephen hawking gauri negre
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri