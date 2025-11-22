„Pastila longevității”? Un medicament pentru diabet ar putea ajuta femeile să trăiască peste 90 de ani

Cercetarea, publicată în Journal of Gerontology: Medical Sciences și citată de ScienceAlert, a analizat date pe termen lung provenite de la sute de femei aflate în postmenopauză. Rezultatele arată că pacientele tratate cu metformină prezentau un risc semnificativ mai mic de deces înainte de 90 de ani, comparativ cu cele care utilizau sulfoniluree – un alt tip de medicament antidiabetic.

În total, au fost evaluate datele a 438 de femei: jumătate tratate cu metformină, jumătate cu sulfoniluree. Concluzia cercetătorilor: femeile care luau metformină aveau cu aproximativ 30% mai puține șanse de a muri înainte de 90 de ani.

Descoperirea se aliniază unor studii anterioare care au sugerat că metformina ar putea încetini anumite procese biologice asociate îmbătrânirii, precum reducerea deteriorării ADN-ului și stimularea activității unor gene implicate în longevitate.

Totuși, autorii avertizează că rezultatele nu pot demonstra o legătură de cauzalitate, deoarece studiul nu a fost unul clinic randomizat – participanții nu au fost împărțiți aleatoriu în grupuri, iar un grup placebo nu a existat. În plus, dimensiunea eșantionului este relativ redusă.

Un avantaj important al cercetării îl reprezintă însă perioada lungă de urmărire: 14–15 ani, interval care permite observarea efectelor asupra longevității, lucru dificil de realizat în studiile clinice obișnuite.

Metformina este deja considerată de mulți specialiști un posibil „medicament al longevității”, capabil să încetinească îmbătrânirea biologică și să întârzie apariția bolilor asociate vârstei.

Cercetătorii subliniază că vor fi necesare studii clinice randomizate pentru a confirma aceste beneficii, mai ales în contextul unei populații globale în continuă îmbătrânire și al interesului tot mai mare pentru prelungirea vieții sănătoase.

(sursa: Mediafax)