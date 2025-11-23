Sărutul, un obicei vechi de peste 20 de milioane de ani. Ce dezvăluie cercetătorii despre originile acestui gest universal

Sărutul, un gest preistoric: primele dovezi datează de acum peste 20 de milioane de ani

Un nou studiu aruncă o lumină surprinzătoare asupra unuia dintre cele mai intime gesturi umane. Sărutul nu este doar apanajul romantismului modern, ci o practică moștenită din timpuri îndepărtate, de la un strămoș comun al marilor primate, susțin oamenii de știință.

Un studiu publicat miercuri în revista Evolution and Human Behavior și citat de Reuters susține că sărutul ar avea o vechime cuprinsă între 16,9 și 21,5 milioane de ani. Analiza, realizată de cercetători de la Universitatea Oxford și Institutul pentru Tehnologie din Florida, explorează originea acestui comportament, considerat uneori lipsit de beneficii evolutive, mai ales în contextul riscului de transmitere a bolilor.

Totuși, faptul că specii precum cimpanzeii, bonobo, urangutanii sau gorilele se sărută arată că acest obicei a fost moștenit de la un strămoș comun. Pentru a identifica momentul apariției primului sărut, specialiștii au combinat observații comportamentale cu date evolutive și au simulat milioane de scenarii.

„Cu ajutorul acestor două informaţii esenţiale, am folosit o abordare bazată pe modelare, care ne-a permis să simulăm diferite scenarii evolutive”, a explicat autoarea principală, Matilda Brindle, de la Facultatea de Biologie a Universităţii Oxford.

Cercetătorii au definit sărutul neromantic drept un „contact non-agresiv, gură la gură şi care nu presupune transfer de hrană”, categorie ce include atât săruturile sexuale, cât și pe cele platonice — între membrii familiei sau ca salut prietenesc.

De ce a apărut sărutul rămâne însă un mister. „Unii cercetători au sugerat că sărutul sexual este un mod util de a evalua calitatea partenerului sau compatibilitatea cu acesta”, spune Brindle. „În mod alternativ, sărutul poate fi un fel de preludiu care sporeşte starea de excitare şi creşte şansele de fertilizare.”

În plan social, săruturile platonice ar fi servit ca instrumente pentru întărirea legăturilor într-un mediu social complex. Studiul mai arată că neanderthalienii și oamenii primitivi se sărutau probabil, deoarece împărtășeau un microb oral comun — o dovadă a schimbului de salivă — mult timp după separarea celor două specii, acum 450.000 – 750.000 de ani.

Agerpres