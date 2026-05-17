Secretul culorilor din natură: De ce nu există mamifere albastre?

Potrivit experților, citați de IFL Science, nu există mamifere albastre, iar explicația ține de modul în care este construită culoarea în lumea animală.

Albastru la mamifere, o iluzie optică

Culoarea la animale este determinată în principal de pigmenți sau de structuri microscopice care reflectă lumina. La mamifere, pigmentul dominant este melanina, responsabilă pentru nuanțele de negru și maro. Absența acestuia duce la albinism, caracterizat prin lipsa completă a pigmentării și un aspect alb.

Alți pigmenți, precum eumelanina și feomelanina, contribuie la varietatea culorilor întâlnite la mamifere, de la tonuri închise la nuanțe roșiatice sau gălbui. Combinațiile dintre aceștia generează variații de intensitate, modele și schimbări de culoare odată cu vârsta.

În alte grupuri de animale, însă, albastrul apare frecvent printr-un mecanism diferit: structura microscopică a suprafeței corpului, care reflectă lumina într-un mod specific. Acest fenomen, cunoscut sub numele de culoare structurală, este întâlnit la fluturi, dar și la unele păsări, precum flamingo.

În cazul mamiferelor, acest tip de structură nu produce însă albastru real. Chiar și specii, precum așa-numita „maimuță albastră” (Cercopithecus mitis) au, în realitate, o blană gri, care poate părea albastră în anumite condiții de lumină.

„La fel ca oamenii, și alte mamifere sunt limitate de istoria evolutivă”, a explicat Shannon Farrington, specialist la Grădina Zoologică ZSL din Londra. Potrivit acesteia, trăsăturile fizice sunt rezultatul unor adaptări care au avut rol în supraviețuire, nu în estetică.

Un exemplu de „albastru aparent” se regăsește la mandrili, ale căror trăsături faciale par intens colorate. În realitate, nuanța este rezultatul modului în care lumina este dispersată de structurile celulare ale pielii, un efect optic cunoscut sub numele de efectul Tyndall.

Același fenomen explică și culoarea albastră a cerului sau apariția ochilor albaștri la oameni, fără existența unui pigment albastru propriu-zis.

În concluzie, specialiștii subliniază că, deși natura oferă o paletă extrem de variată de culori, mamiferele nu au dezvoltat nici albastru și nici verde în mod real, ci doar iluzii optice generate de structură și lumină, notează a1.ro.

