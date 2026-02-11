Alertă de securitate pe iPhone! 1,8 miliarde de utilizatori sunt în pericol

Cum acționează hackerii

Utilizatorii iPhone primesc mesaje false care avertizează despre o presupusă achiziție urgentă prin Apple Pay, într-un magazin fizic Apple.

Victimele sunt îndemnate să sune imediat la un număr de telefon pentru a rezolva problema. La capătul firului, pretinși angajați Apple obțin ID-uri, coduri de verificare și date de plată, golind rapid conturile utilizatorilor.

E-mailurile par autentice, cu numere de caz și detalii precise, dar adresa expeditorului este falsă, iar formulele de adresare sunt stângace.

Semnale de alarmă

IP-uri imposibile și numere de telefon care duc la site-uri irelevante, precum pagini de sănătate publică.

Verificările online ale numerelor de telefon scot la iveală că acestea sunt false.

Apple nu programează niciodată întâlniri legate de fraudă prin email și nici nu le spune utilizatorilor să rezolve probleme de facturare sunând la numere de telefon furnizate în mesaje nesolicitate, notează a1.ro.

Mesajele autentice direcționează spre site-uri oficiale, fără presiuni sau amenințări cu blocări.

Cum să te protejezi

Ignoră linkuri și numere suspecte. Verifică direct în Apple Wallet sau pe apple.com.

Raprtează la reportphishing@apple.com și niciodată nu divulga coduri sau parole.

Actualizează cea mai recentă versiune iOS 26.