Eșec istoric pentru Apple la Bruxelles! Instanța europeană menține eticheta de „controlor de acces”

O instanță a Uniunii Europene a respins, miercuri, contestația Apple împotriva regulilor UE privind concurența digitală, potrivit AFP.

Apple a făcut apel împotriva deciziei UE de a aplica reguli mai stricte. Acestea sunt cunoscute sub numele de Digital Markets Act (DMA), asupra sistemelor sale de operare iOS și App Store.

„Tribunalul respinge toate acțiunile intentate de Apple”, a declarat instanța într-un comunicat.

„Confirmă desemnarea Apple ca gatekeeper în ceea ce privește App Store și iOS”, a adăugat aceasta, conform sursei citate.

Companii precum Apple sunt desemnate așa-numiți „gatekeeper” în cadrul DMA. Aplicațiile lor sunt supuse unei examinări suplimentare ca „servicii de platformă de bază”.

DMA vine cu o listă de lucruri de făcut și de evitat pentru cele mai mari platforme digitale din lume, în încercarea de a le ține sub control și de a crea un spațiu online deschis.

Apple a fost unul dintre cei mai aprigi critici ai legii. Compania a solicitat UE să abroge DMA anul trecut. De asemenea, Apple și-a apărat poziția după pronunțarea hotărârii, mai arată sursa.

„Credem cu tărie că mandatul DMA depășește ceea ce este legal și proporțional, amenințând să erodeze decenii de protecții ale confidențialității și securității pe care le-am construit și lăsându-i pe utilizatorii noștri vulnerabili la noi riscuri”, a declarat compania.

„Vom continua să pledăm pentru inovație și confidențialitatea pe care clienții noștri europeni le merită”, a adăugat Apple într-un comunicat.

Un caz separat intentat de Apple se referă la interoperabilitatea în cadrul DMA. Acesta obligă companiile să își facă produsele accesibile concurenților.

Aceeași instanță a UE urmează să se pronunțe privind acest caz.

Decizia este o altă victorie pentru Comisia Europeană, organismul de supraveghere digitală al UE. TikTok și Meta au pierdut și ele contestațiile împotriva DMA, mai specifică sursa.

Organizația Europeană a Consumatorilor (BEUC) a salutat decizia de miercuri.

„Sunt vești bune”, a declarat directorul general al BEUC, Agustin Reyna. Acesta a adăugat că „orice mai puțin ar fi pus în pericol impactul pozitiv pe care Legea piețelor digitale îl are în crearea mai multor opțiuni pentru consumatorii online”.

El a adăugat că „resursele Apple ar fi mai bine cheltuite pentru respectarea integrală și fără întârziere a legii”, potrivit aceleiași surse.

(sursa: Mediafax)