Schimbări la Casa Albă: Trump vrea o pistă permanentă de elicoptere pe peluza instituției

Donald Trump plănuiește instalarea unui helipad pe peluza de sud a Casei Albe pentru a proteja gazonul de distrugerile cauzate de noul elicopter prezidențial, VH-92A, ale cărui motoare puternice ard iarba. Această modificare, parte a unui set mai amplu de renovări, amână retragerea vechilor elicoptere Marine One până în 2027 din cauza problemelor de aterizare.

Timp de decenii și până recent, președinții SUA au fost transportați cu elicopterele VH-3D Sea King de la Sikorsky Aircraft. Aceste elicoptere sunt destul de grele, iar gazonul a avut de suferit sub presiunea elicopterelor.

În 2024, președinții au început să zboare cu elicopterele VH-92A Patriot de la Sikorsky Aircraft. Cu toate acestea, acestea sunt chiar mai puternice și mai grele decât predecesoarele lor, iar gazele lor de eșapament ard prin gazon.

Casa Albă nu a răspuns unei solicitări a WSJ despre construcția heliportului. Publicația notează că un heliport va fi construit și pe terenul reședinței lui Donald Trump din Mar-a-Lago în această vară.

Acesta nu este primul proiect al lui Donald Trump de îmbunătățire a Casei Albe și a terenurilor înconjurătoare.

Anterior, peluza centrală a Grădinii Trandafirilor a fost pavată, interiorul Biroului Oval a fost reproiectat, aleea de pe colonadele din Aripa de Vest a fost înlocuită cu granit negru, iar două catarge mari pentru steaguri au fost instalate în fața și în spatele Casei Albe. În plus, continuă construcția și la Sala de Bal pe care și-o dorește pe locul demolatei Aripii de Est.

(sursa: Mediafax)