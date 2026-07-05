Ce este Finsta? Contul secret de Instagram al copilului tău

Aceste conturi sunt folosite pentru a publica fotografii și videoclipuri autentice, fără filtre și fără grija aprecierilor, fiind vizibile doar pentru un grup restrâns de prieteni apropiați.

Ce este un „Finsta”?

Termenul „Finsta” provine din combinarea cuvintelor „fake” și „Instagram”, însă denumirea poate induce în eroare. În realitate, nu este vorba despre un cont fals, ci despre unul mult mai sincer și mai personal decât profilul principal.

Dacă pe contul oficial utilizatorii aleg cu grijă fiecare fotografie și încearcă să păstreze o imagine impecabilă, pe Finsta postează momente obișnuite din viața de zi cu zi: selfie-uri nereușite, glume, fotografii fără editare, frustrări, emoții sau întâmplări pe care nu și-ar dori să le vadă colegii, rudele sau persoanele necunoscute.

De cele mai multe ori, un astfel de cont are doar 30-50 de urmăritori, format exclusiv din prieteni foarte apropiați.

De ce își fac tinerii un al doilea cont pe Instagram?

Specialiștii spun că fenomenul este o reacție la presiunea creată de rețelele sociale.

Potrivit profesorului Plácido Sierra, afiliat Universității din Málaga, conturile Finsta reprezintă o modalitate prin care utilizatorii aleg să controleze mai bine cine le vede conținutul și să scape de nevoia permanentă de a părea perfecți, scrie 20minutos.es

În loc să posteze pentru sute sau mii de urmăritori, tinerii preferă să comunice într-un cerc restrâns, unde se simt mai puțin judecați.

Cine folosește Finsta?

Fenomenul este întâlnit în special în rândul tinerilor cu vârste între 16 și 21 de ani.

Experții în social media spun că această generație este mult mai conștientă decât cele anterioare de riscurile expunerii excesive pe internet. Cyberbullying-ul, comentariile răutăcioase, contactul cu persoane necunoscute și posibilitatea ca o fotografie să rămână online pentru totdeauna îi determină pe mulți adolescenți să fie mult mai selectivi cu ceea ce publică.

Din acest motiv, profilul principal rămâne o „carte de vizită”, în timp ce contul Finsta este rezervat vieții reale.

Avantajele unui cont Finsta

Utilizatorii aleg aceste profiluri pentru că le oferă mai multă libertate:

pot publica fotografii fără filtre sau editare;

își aleg singuri persoanele care pot vedea conținutul;

comunică mai natural cu prietenii apropiați;

scapă de presiunea numărului de aprecieri și comentarii;

nu mai simt nevoia să afișeze o imagine perfectă.

Pentru mulți adolescenți, Finsta a devenit spațiul în care pot fi autentici, fără teama că vor fi judecați.

Există și riscuri

Specialiștii avertizează însă că existența mai multor conturi nu elimină complet problemele de confidențialitate.

Chiar dacă profilurile sunt private, există în continuare riscul distribuirii capturilor de ecran, al pierderii controlului asupra informațiilor publicate sau al expunerii excesive în mediul online.

De asemenea, gestionarea mai multor identități digitale poate influența relațiile sociale și modul în care tinerii se raportează la propria imagine.

O schimbare de generație

Experții spun că popularitatea Finsta arată și o schimbare importantă în modul în care tinerii folosesc rețelele sociale.

Dacă în urmă cu câțiva ani Instagram era folosit în principal pentru a impresiona și pentru a construi o imagine publică, noile generații pun din ce în ce mai mult accent pe intimitate, autenticitate și comunicarea cu un cerc restrâns de persoane.

În loc să fie doar o vitrină a vieții perfecte, rețelele sociale devin, pentru mulți adolescenți, un spațiu destinat conversațiilor și relațiilor apropiate, iar fenomenul Finsta este una dintre cele mai clare dovezi ale acestei schimbări.