Cum să încarci corect telefonul pentru a-i proteja bateria

Bateriile telefoanelor sunt ltiu-ion iar menținerea încărcate la 100% generează căldură inutilă, care accelerează îmbătrânirea chimică a acesteia, explică specialiștii.

Cum să prelungești viața bateriei telefonului

Telefonul ar trebui încărcat până la aproximativ 80%, iar modelele mai noi permit setarea acestei limite automat.

De asemenea, trebuie evitată supraîncălzirea telefonului, cum ar fi expunerea la soare ori încărcarea excesivă prin USB-C sau wireless. Experții recomandă menținerea nivelului bateriei între 20% și 80% pentru optimizarea duratei de viață.

Liz Hamilton, director la Mobile Klinik, subliniază că viața medie a unei baterii litiu-ion este de aproximativ 500 de cicluri complete, adică 1,5 ani, iar ciclul complet este considerat expirarea energiei de la 0 la 100. Pentru a încetini epuizarea bateriei, este indicat să încarci doar parțial telefonul și să eviți să-l lași la încărcat peste 100%.

Prin urmare, dacă îți încarci frecvent telefonul complet sauu îl lași să se descarce total, aceste acțiuni vor scurta vața bateriei, notează a1.ro.