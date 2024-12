Cum să-ți setezi routerul WiFi pentru a-ți proteja dispozitivele

Unele setări ar trebui astfel schimbate pentru a crește nivelul de securitate. Totodată, locația acestui dispozitiv poate să influențeze viteza Internetului, potrivit useit.ro.

3 setări de pe routerul WiFi pe care trebuie să le dezactivezi

Anumite setări de pe routerul WiFi pot să influențeze siguranța și eficiența:

WPS

Ușurința pe care o oferă WPS ajută numeroși utilizatori. Mai ales pe cei care folosesc un router WiFi cu o parolă extrem de mare. Experții recomandă să o dezactivezi, însă.

Hackerii pot accesa ușor WPS, după care vor avea acces la rețeaua ta wireless. WPS-ul comunică via un PIN, care nu e necesar de decodificat pentru a obține accesul. În plus, routerul are vulnerabilități în design care nu obțin actualizări precum cele de pe un smartphone, de exemplu.

O soluție mai bună e și una mai veche – să introduci o parolă puternică, care are nevoie de WPA2 sau WPA3. Un astfel de protocol e mai dificil de accesat de către hackeri.

Routerele sunt extrem de importante pentru siguranța rețelei tale de Internet. Așa că e indicat să ai grijă ce fel de parolă ai și cum o folosești.

Universal Plug and Play (UPnP) și NAT-PMP

Universal Plug and Play (UPnP) a apărut în jurul anului 2000. Atunci, era una dintre cele mai importante setări de pe routerul WiFi. Sistemul funcționează din momentul în care software-ul cere rugăminte să acceseze conectorul. De aici, UPnP-ul de pe router poate deschide acești conectori automat.

Dar experții recomandă acum să dezactivezi această funcție. Potrivit lor, UPnP e periculos pentru că un program periculos poate să deschidă conectorii fără consimțământul tău. Prin această tactică, poate trece nedetectat de firewall-ul routerului tău.

Cele mai multe aplicații din ziua de azi funcționează chiar dacă UPnP-ul e dezactivat. Apple a recunoscut riscul și a creat o alternativă pentru propriile aplicații, numită Network Address Transversal Port Mapping Protocol.

NAT-PMP e similar cu UPnP, dar are mai multe funcții de securitate. Acest sistem a fost introdus inițial în 2005. De atunci, a fost folosit exclusiv de software-ul Apple, care e folosit în aplicații precum FaceTime.

NAT-PMP și UPnP sunt unele setări care sunt activate implicit de pe routerul WiFi. Ca urmare, utilizatorii sunt cei care trebuie să dezactiveze acest sistem.

Chiar dacă NAT-PMP e o versiune mai nouă a UPnP, tot trebuie dezactivat, pentru că și acest sistem e vulnerabil la astfel de atacuri din partea hackerilor, notează useit.ro.