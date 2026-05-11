De ce să nu pui telefonul în orez după ce a cazut în apă? Există o singură soluție sigură și eficientă

Specialiștii în tehnologie avertizează însă că această practică nu este doar ineficientă, ci poate agrava semnificativ daunele telefonului.

O legendă urbană controversată

Ideea că orezul ar absorbi eficient umezeala din interiorul unui smartphone este, potrivit experților, eronată. În realitate, capacitatea cerealelor de a extrage apa dintr-un dispozitiv etanș este extrem de redusă.

Mai mult, testele și recomandările din industrie arată că un telefon lăsat într-un spațiu uscat și bine aerisit se va usca mai rapid decât îngropat în orez, unde circulația aerului este practic blocată.

Tehnologia modernă reduce riscul, dar nu îl elimină

Noile generații de smartphone-uri sunt echipate, în mare parte, cu protecție la apă. Totuși, vulnerabilitatea rămâne la nivelul porturilor de încărcare, unde senzorii pot detecta lichid și blochează alimentarea pentru a preveni scurtcircuitele.

În acest context, introducerea telefonului în orez nu ajută sistemul de protecție, însă poate introduce particule suplimentare în zonele sensibile ale dispozitivului.

De ce orezul nu este soluția?

Specialiștii atrag atenția că pericolul nu vine doar din umezeală, ci și din particulele fine și amidonul prezent în boabele de orez. În contact cu lichidul din interiorul telefonului, acestea pot forma reziduuri lipicioase care afectează componentele electronice.

Producători, precum Apple, au actualizat recomandările oficiale, descurajând explicit utilizarea orezului în astfel de situații.

Printre riscurile identificate se numără blocarea sau deteriorarea portului de încărcare, depuneri pe contactele interne și costuri ridicate de reparație în service, în special dacă este afectat modulul de alimentare.

Ce să faci dacă telefonul s-a udat

Inginerii hardware recomandă o serie de pași simpli, dar esențiali, pentru a limita daunele:

- Dispozitivul trebuie deconectat imediat de la orice sursă de alimentare. Ulterior, apa poate fi îndepărtată prin simpla orientare a portului în jos și prin mișcări ușoare care favorizează drenajul natural.

- Telefonul trebuie lăsat apoi într-un spațiu uscat și bine ventilat, fără surse de căldură directă. În funcție de nivelul expunerii la lichid, procesul de uscare poate dura de la câteva ore până la o zi întreagă.

Greșeli frecvente care agravează situația

În încercarea de a accelera uscarea, utilizatorii recurg adesea la metode care pot distruge definitiv dispozitivul. Uscarea cu aer fierbinte poate afecta adezivii și bateria, iar aerul comprimat poate împinge apa mai adânc în interiorul telefonului.

De asemenea, introducerea de obiecte în porturile de încărcare poate lăsa reziduuri care rețin umiditatea pe termen lung.

Singura alternativă

În locul orezului, experții recomandă utilizarea pliculețelor cu silicagel, materiale concepute special pentru absorbția umidității fără a elibera particule sau reziduuri.

Acestea sunt considerate cea mai sigură metodă pasivă de a sprijini procesul de uscare, fără a pune în pericol componentele interne ale telefonului, notează stiripesurse.ro.