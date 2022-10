Directivă importantă a Parlamentului European. Încărcător universal pentru toate dispozitivele mobile

Astfel că toate tabletele, camerele digitale, smartphone-urile din UE vor acea același timp de încărcătoare USB-C. Din anul 2026 acestea vor fi necesare și pentru laptopuri.

"Încărcătorul comun va deveni, în sfârşit, o realitate în Europa. Am aşteptat peste zece ani adoptarea acestor norme, dar putem, în cele din urmă, să lăsăm în urmă multitudinea de încărcătoare. Această lege este adaptată exigenţelor viitorului permite dezvoltarea unor soluţii inovatoare de încărcare în viitor şi va aduce beneficii tuturor, de la consumatori frustraţi la mediul nostru vulnerabil. Trăim vremuri dificile pentru politică, dar am demonstrat că UE are în continuare idei şi soluţii pentru a îmbunătăţi vieţile a milioane de oameni din Europa şi pentru a inspira alte părţi ale lumii să îi urmeze exemplul", se arată în raportorul Parlamentului.

Directiva a fost adoptată în legislativul european cu 602 voturi pentru, 13 împotrivă şi 8 abţineri. Decizia survine pentru reducerea deșeurilor electronice.

Prin urmare, toate dispozitivele electronice, indiferent de producător, care funcţionează cu o putere de alimentare de până la 100 de waţi vor avea același tip de încărcător USB-C și aceeași viteză de încărcare.

Etichete speciale vor informa consumatorii despre caracteristicile de încărcare ale noilor dispozitive.

Se estimează că măsura îi va ajuta pe consumatori să economisează până la 250 de milioane de euro pe an la achiziţiile de încărcătoare. În UE încărcătoarele aruncate şi neutilizate reprezintă circa 11.000 de tone de deşeuri electronice pe an.

Directiva a urma să fie aprobată de Consiliul European și publicată în Jurnalul Oficial al UE și va intra în vigoare la 20 de zile de la data publicării. Statele UE vor avea termen 12 luni pentru a transpune normele în legislaţia naţională şi alte 12 luni după sfârşitul perioadei de transpunere pentru a le aplica. Noile norme nu se aplică produselor electronice introduse pe piaţă înainte de data aplicării.