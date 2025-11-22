Google accesează e-mailurile pentru a-și antrena modelele AI. Cum poți dezactiva funcția

Setările ar fi fost activate automat, fără permisiunea explicită a utilizatorilor. A fost intentat un proces împotriva Google pentru încălcarea confidențialității, potrivit zdnet.com.

Firma de securitate Malwarebytes a detaliat modificarea implementată pentru utilizatorii Gmail, prin care e-mailurile și atașamentele private sunt utilizate pentru a antrena Gemini și alte instrumente AI ale companiei. E-mailurile ar putea fi analizate pentru a îmbunătăți funcții, precum Smart Compose, Smart Reply și predictive text din Gmail.

Google încalcă confidențialitatea utilizatoriilor

Google ar putea, de asemenea, să acceseze datele din Chat, Meet și Drive. Problema este că aceste opțiuni ar fi fost activate automat fără știrea sau permisiunea utilizatorilor.

Setarea „Activați funcțiile inteligente în Gmail, Chat și Meet” permite Google să utilizeze conținutul din Gmail, Chat și Meet pentru a oferi funcții inteligente. Setarea „Funcții inteligente în Google Workspace” acordă Gemini acces la date, permițându-i să rezume conținutul. A treia setare, „Funcții inteligente în alte produse Google”, accesează datele din alte produse pentru a sugera utilizatorilor totul, de la restaurante la bilete la evenimente.

O acțiune colectivă, depusă pe 11 noiembrie la tribunalul federal din San Jose, California, susține că Google a acordat în secret Gemini acces la comunicările private ale utilizatorilor Gmail, Chat și Meet. Procesul susține că acest lucru, fără consimțământul utilizatorilor și îngreunând renunțarea, poate constitui o încălcare a Legii californiene privind încălcarea vieții private.

Cum să-ți asiguri confidențialitatea e-mailurilor

Pentru a împiedica Google să vă analizeze datele pentru antrenarea AI, puteți dezactiva oricare dintre cele trei setări cheie sau pe toate.

Pe desktop, conectați-vă la site-ul web Gmail, faceți clic pe pictograma roată din colțul din dreapta sus, apoi selectați butonul pentru a vizualiza toate setările. În ecranul General din pagina Setări, căutați secțiunea Funcții inteligente.

Dacă setarea „Activați funcțiile inteligente în Gmail, Chat și Meet” este activată, faceți clic pe caseta de selectare pentru a o dezactiva.

În secțiunea următoare pentru funcțiile inteligente Google Workspace, faceți clic pe butonul pentru a gestiona setările funcțiilor inteligente workspace. În fereastra pop-up, dezactivați comutatoarele pentru „Funcții inteligente în Google Workspace” și „Funcții inteligente în alte produse Google”.

În aplicația mobilă Gmail, atingeți pictograma cu trei linii din stânga sus și selectați Setări. În aplicația iOS, atingeți setarea pentru Confidențialitatea datelor.

În aplicația Android, atingeți numele contului Google. Dezactivați comutatorul pentru Funcții inteligente. Atingeți opțiunea pentru „Funcții inteligente Google Workspace”, apoi dezactivați comutatoarele pentru „Funcții inteligente în Google Workspace” și „Funcții inteligente în alte produse Google”.