O nouă funcție pe WhatsApp. Ce poți să faci în versiunea web a aplicației

Cu miliarde de utilizatori la nivel global, aplicația deținută de Meta continuă să își extindă anual lista de funcționalități. Unele actualizări surprind prin noutate, iar altele sunt răspunsuri la solicitări vechi ale celor care o folosesc, potrivit useit.ro.

De această dată este vorba despre una dintre cele mai așteptate opțiuni pentru utilizatorii care folosesc WhatsApp în browser.

Apeluri direct din browser

Până în prezent, apelurile vocale și video puteau fi efectuate de pe telefon sau de pe computer doar prin intermediul aplicației pentru desktop. Utilizatorii care accesau WhatsApp din browser nu aveau această posibilitate.

Situația se schimbă odată cu lansarea noii funcții în versiune beta. Potrivit informațiilor publicate de WABetaInfo și citate de Forbes, utilizatorii înscriși în programul de testare au început deja să vadă opțiunea de apel direct în interfața web.

Astfel, apelurile vor putea fi inițiate fără instalarea unei aplicații suplimentare, direct dintr-o conversație individuală deschisă în browser.

Funcția este în faza de testare

Deocamdată opțiunea este disponibilă exclusiv pentru utilizatorii din programul beta și permite doar apeluri 1 la 1. Apelurile de grup, anunțate inițial, sunt încă în dezvoltare.

Potrivit celui mai recent raport WABetaInfo, în viitor, platforma ar putea permite apeluri de grup cu până la 32 de participanți, dar și funcții suplimentare, precum linkuri pentru apeluri și programarea acestora.

Dacă testele vor decurge fără probleme este de așteptat ca noua opțiune să fie lansată la nivel global, urmând modelul altor funcții introduse inițial în versiune beta.

Accent pe securitate

Unul dintre motivele pentru care această funcție a fost intens așteptată ține de securitate. Apelurile efectuate prin WhatsApp Web beneficiază de criptare end-to-end, la fel ca cele realizate din aplicațiile mobile.

Configurarea este simplă, susțin utilizatorii care au deja acces la funcție, iar inițierea apelului se face direct din fereastra unei conversații individuale, similar cu experiența de pe telefon.

Prin această actualizare, WhatsApp își consolidează poziția în zona comunicațiilor online și reduce diferențele dintre versiunea mobilă, desktop și web a platformei.