PlayStation Plus. Jocurile disponibile în luna mai 2025

Acestea sunt disponibile pentru descărcare în perioada 6 - 12 mai 2025. Până pe 5 mai, abonații PlayStation Plus au avut acces și la jocurile pentru luna aprilie, respectiv RoboCop: Rogue City, The Texas Chain Saw Massacre and Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory.

Jocuri PlayStation Plus, mai 2025

Abonații vor avea de ales între a îmblânzi dinozauri pentru a supraviețui pe o insulă, să joace cărți pentru a obține premii importante sau să meargă în viitor și să se folosească de armele pe care le au la dispoziție.

În luna aprilie, aceștia au avut acces la RoboCop: Rogue City, The Texas Chain Saw Massacre, Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory.

Acum, abonații vor putea alege între Ark: Survival Ascended, Balatro și Warhammer 40,000: Boltgun.

Ark: Survival Ascended | PS5

În Ark: Survival Ascended, jucătorii trebuie să formeze un trib și să îmblânzească sute de specii de dinozauri și alte creaturi preistorice. Trebuie să exploreze insula, să construiască un adăpost și o comunitate, plus dezvoltarea abilităților de supraviețuire.

Jocul este bazat pe Unreal Engine 5, cu elemente grafice de ultimă generație. Ark: Survival Ascended include acces la toate lumile din seria Ark, inclusiv Scorched Earth, Aberration, Extinction, Ark Genesis Part 1, Ark Genesis Part 2 și altele.

Jocul permite și modul multiplayer online cu până la 70 de jucători, precum și sesiuni multiplayer private, cu până la 8 jucători. Mai există și varianta împărțirii ecranului pentru 2 jucători.

Balatro | PS5, PS4

Jocul inspirat de poker cere celor care îl aleg să se gândească strategii pentru a câștiga marile premii. Abonații pot apela inclusiv la mișcări ilegale de poker și combinații care nu ar fi acceptate în viața reală.

Prin combinarea diferitelor cărți, trebuie să adune suficiente câștiguri pentru a debloca etapele bonus pe măsură ce progresează.

Warhammer 40,000: Boltgun | PS5, PS4

În acest titlu, jucătorii trebuie să își încarce arma Boltgun și să pornească la luptă.

Titlul oferă o experiență Warhammer 40,000 cu elemente vizuale impresionante. Jucătorii intră în pielea unui soldat spațial aflat într-o misiune galactică periculoasă, în timp ce se luptă împotriva Chaos Space Marines și demonii Chaos.

Jucătorii trebuie să se folosească de tot arsenalul și strategii inedite pentru a câștiga și a trece de fiecare nivel sângeros, potrivit useit.ro.