PlayStation Plus, noiembrie 2025. Jocuri disponibile pentru abonați

Abonații pot descărca titlurile lumii PlayStation 4 și PlayStation 5, accesând astfel o varietate de genuri și experiențe, fără cost suplimentar.

3 jocuri PlayStation Plus

Stray

Printre jocurile puse la dispoziție sunt Stray, un joc de aventură apreciat ce plasază jucătorii în pielea unei pisici care explorează un oraș cibernetic plin de mistere, dezvoltat de studioul BlueTwelve din Franța.

EA Sports WRC 24

Al doilea titlu este EA Sports WRC 24, un simulator oficial al Campionatului Mondial de Rally FIA cu mașini și echipe actuale sezonului 2024, destinat exclusiv PS5.

Totally Accurate Battle Simulator

Totally Accurate Battle Simulator, disponibil pe PS4 și PS5, oferă o experiență strategică amuzantă cu lupte între luptători din diferite ere și lumi fantastice, în modul multiplayer online.

Abonații PlayStation Plus își pot menține accesul la aceste jocuri cât timp abonamentul lor este activ, putând astfel să profite de titluri noi lunar, fără a cumpăra separat lansările, potrivit useit.ro.

Acest pachet lunar rămâne o ofertă atractivă pentru fanii francizei PlayStation și un mod eficient de a explora titluri diverse adaptate pentru toate gusturile și generațiile de consolă Sony PlayStation Plus﻿.