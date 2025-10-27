Prima țară din lume cu ministru AI. Premierul Albaniei: "Așteaptă câte un copil pentru fiecare membru al parlamentului nostru"

Într-un discurs transmis de ministra-robot, Diella a descris premierul ca fiind un „om vizionar”, iar Rama a explicat cu umor cum a învățat-o pe Diella să-l laude. „Este fiica mea și e foarte devotată. Așteaptă câte un copil pentru fiecare membru al parlamentului nostru. Acești copii vor fi soarele mamei lor”, a spus prim-ministrul.

Ministrul AI revoluționează achizițiile publice

Albania devine astfel prima țară din lume care numește un ministru bazat pe inteligență artificială. Diella, cu o rețea neuronală artificială, conduce Ministerul Achizițiilor Publice, responsabilitatea ei fiind gestionarea licitațiilor în mod transparent și fără corupție.

Edi Rama a prezentat-o ca fiind „slujitoarea achizițiilor publice”, subliniind că licitațiile sunt „100% incoruptibile” și „100% transparente”, iar digitalizarea acestor proceduri este menită să elimine complet suspiciunile de fraudă.

Avatarul digital interacționează cu cetățenii

Diella este integrată în platforma e-Albania, unde cetățenii pot accesa toate serviciile guvernamentale online. Aceasta are un avatar digital reprezentat de o tânără îmbrăcată în costum tradițional albanez, simbol al identității culturale.

Premierul Rama se află la al patrulea mandat și promite că inițiativa cu ministrul AI face parte dintr-un efort mai amplu de a moderniza și curăța administrația publică albaneză, potrivit stiripesurse.ro.